Manato: adiamento da visita de Bolsonaro ao ES deu 'prejuízo pequeno'

As 1.200 cadeiras que estavam posicionadas no ginásio do Álvares para a visita de Bolsonaro. Crédito: Divulgação

O deputado federal Carlos Manato disse que não chegou a R$ 1 mil o prejuízo que ele teve com o adiamento da visita do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) ao Estado, que estava prevista para hoje à noite. O parlamentar fluminense não veio porque um assessor dele morreu na noite de ontem.

Segundo Manato, que ia promover hoje uma grande festa para marcar sua filiação ao partido do militar reformado, fornecedores de materiais e controladores do ginásio do Álvares Cabral concordaram em ceder seus serviços para o próximo evento com Bolsonaro em Vitória, que deverá acontecer no dia 23 de abril.