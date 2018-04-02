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  • Manato: adiamento da visita de Bolsonaro ao ES deu 'prejuízo pequeno'
Leonel Ximenes

Manato: adiamento da visita de Bolsonaro ao ES deu 'prejuízo pequeno'

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 15:43

Públicado em 

02 abr 2018 às 15:43
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

As 1.200 cadeiras que estavam posicionadas no ginásio do Álvares para a visita de Bolsonaro. Crédito: Divulgação
O deputado federal Carlos Manato disse que não chegou a R$ 1 mil o prejuízo que ele teve com o adiamento da visita do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) ao Estado, que estava prevista para hoje à noite. O parlamentar fluminense não veio porque um assessor dele morreu na noite de ontem.
Segundo Manato, que ia promover hoje uma grande festa para marcar sua filiação ao partido do militar reformado, fornecedores de materiais e controladores do ginásio do Álvares Cabral concordaram em ceder seus serviços para o próximo evento com Bolsonaro em Vitória, que deverá acontecer no dia 23 de abril.
"Bolsonaro iria circular no meu carro, dormir na minha casa e jantar comigo, a despesa seria mínima. Só vou pagar em torno de R$ 1 mil para retirar as cadeiras do ginásio", explica o deputado capixaba, que se filiou ontem mesmo ao PSL para ter condições de se candidatar à reeleição.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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