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Leonardo Gustavo Pastore Dyna

Mais um passo à autonomia das instituições

As instituições devem ser continuamente fortalecidas para que, através delas, esteja o povo protegido

Públicado em 

29 out 2018 às 16:20

Colunista

Leonardo Gustavo Pastore Dyna*
Foi no século XVIII, através da formulação histórica do Contrato Social, por Jean-Jacques Rousseau, que se firmaram as bases da democracia ocidental. A ideia de divindade do poder, exercida por um soberano ou pelo príncipe, perdeu espaço para o que se consolidou na sociedade contemporânea: todo poder emana do povo.
Por outro lado, a composição tripartite do poder, concebida para evitar arbítrios das autoridades e equilibrar forças antagônicas, foi o ponto de partida da obra de Montesquieu que consolidou a independência entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
Não é de hoje, portanto, que se entende que as instituições devem ser continuamente fortalecidas para que, através delas, esteja o povo protegido contra os arbítrios e ilegalidades cometidas pelos ordenadores públicos, sejam eles príncipes  soberanos ou governantes eleitos.
Em órgãos públicos eminentemente técnicos, especialmente naqueles  que funcionam como primeiro freio  ao controle dos atos da administração, têm sido exitosa a formação de  lista tríplice, através do voto  dos membros do órgão, para escolha dos chefes destas instituições. É  uma construção que decorre diretamente de valores constitucionais, tais como a moralidade e a impessoalidade.
Como exemplo, temos o caso  do Procurador-Geral da República, que mesmo sendo de livre nomeação do Presidente da República, tem  sido escolhido somente após  inclusão em lista tríplice formada pelos membros do Ministério Público Federal. E essa práxis dos últimos  anos tem se mostrado formidável  para a alavancagem do combate à corrupção ao amenizar o fator  político no comando central  do órgão.
Além de simbolizar a visão pessoal  e contemporânea do Chefe do Executivo sobre os valores democráticos que aspira a sociedade, governantes  que contribuem para alargar a  autonomia das instituições demonstram estar à frente destes tempos  que já não parecem tão novos  assim. 
*Procurador do Estado e Presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (Apes)

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