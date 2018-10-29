Mais um passo à autonomia das instituições

Leonardo Gustavo Pastore Dyna*

Foi no século XVIII, através da formulação histórica do Contrato Social, por Jean-Jacques Rousseau, que se firmaram as bases da democracia ocidental. A ideia de divindade do poder, exercida por um soberano ou pelo príncipe, perdeu espaço para o que se consolidou na sociedade contemporânea: todo poder emana do povo.

Por outro lado, a composição tripartite do poder, concebida para evitar arbítrios das autoridades e equilibrar forças antagônicas, foi o ponto de partida da obra de Montesquieu que consolidou a independência entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Não é de hoje, portanto, que se entende que as instituições devem ser continuamente fortalecidas para que, através delas, esteja o povo protegido contra os arbítrios e ilegalidades cometidas pelos ordenadores públicos, sejam eles príncipes soberanos ou governantes eleitos.

Em órgãos públicos eminentemente técnicos, especialmente naqueles que funcionam como primeiro freio ao controle dos atos da administração, têm sido exitosa a formação de lista tríplice, através do voto dos membros do órgão, para escolha dos chefes destas instituições. É uma construção que decorre diretamente de valores constitucionais, tais como a moralidade e a impessoalidade.

Como exemplo, temos o caso do Procurador-Geral da República, que mesmo sendo de livre nomeação do Presidente da República, tem sido escolhido somente após inclusão em lista tríplice formada pelos membros do Ministério Público Federal. E essa práxis dos últimos anos tem se mostrado formidável para a alavancagem do combate à corrupção ao amenizar o fator político no comando central do órgão.

Além de simbolizar a visão pessoal e contemporânea do Chefe do Executivo sobre os valores democráticos que aspira a sociedade, governantes que contribuem para alargar a autonomia das instituições demonstram estar à frente destes tempos que já não parecem tão novos assim.