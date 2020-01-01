Mais que um novo ano: uma nova década

Ano Novo em Camburi Crédito: Edson Chagas

Adeus ano velho, feliz ano novo foi uma das frases mais repetidas nos últimos dias. E o tão esperado 2020 chegou com uma página novinha, em branco, à espera do que cada um de nós vai decidir escrever nos próximos 365 dias. Em 2019, vivi intensamente cada um dos dias. Renúncias, coragem para agir, atitudes para resistir, e muitas ações que me trouxeram até aqui e me permitiram refletir sobre o que vou levar para neste ano e sobre o que deixar para trás. 2019 foi tão desafiador quanto doloroso. E tudo que restou, o que mais se destacou foi a dor do luto pela perda do meu irmão. Entendi profundamente o quanto o luto dói. E dói de tantas maneiras que eu jamais imaginei e nem saberia descrever. O luto doeu em mim psicologicamente, fisicamente e espiritualmente. Eu me senti vazia, perdida e em muitos momentos, solitária.

Mas eu aprendi na dor que é preciso coragem para comemorar as conquistas que sempre desejamos, sem que a pessoa mais importante estivesse mais ali. Que é preciso força para seguir e muita disposição para praticar a vida após o luto. Outra grande lição aprendida com a perda foi fazer da dor uma possibilidade de aprendizado, transformação e reconstrução. E não há outro caminho para amenizar o sofrimento que ajudar ao próximo e compartilhar dos aprendizados.

Ando com fé e gosto de rituais para receber o novo

Há aqueles que apostam em simpatias e tradições para garantir um ano novo melhor, mais feliz e próspero. Muitos chamam de rezas, outros de superstição, fato é que todo pensamento positivo no qual somos mergulhados nessa época do ano faz parte também da sabedoria popular e expressa um sentimento de fé, onde mentalizamos que tudo de bom retorne para nossa vida. Eu acredito em Deus e na força do Universo. Igualmente acredito que através das nossas experiências interiores esse Universo pode conspirar a nosso favor. Tenho isso como exercício diário e não costuma falhar para mim.

É tempo de reflexão

A verdade é que passadas as comemorações natalinas, depois da euforia das mensagens de felicitações recebidas, dos cartões, da troca de presentes, alguns ainda com a ressaca da noite, começa a pesar no consciente: qual é mesmo o sentido de tanta festa? Estamos na expectativa de um ano novo, que acreditamos e desejamos ser melhor que este que fica para trás. Nasce o desejo de realizarmos o que não conseguimos durante o ano que chega ao fim. De não cometermos os mesmos erros que nos impediram de evoluir sob as várias direções. A felicidade, por exemplo.

O novo virá

E vai exigir espaço para as mudanças necessárias. Ah, e já quero agradecer a todos os amigos, leitores da coluna Livre Acesso, que acompanharam neste finalzinho do ano o conteúdo desse espaço. Deixo registrado o meu desejo de continuar dividindo minhas experiências, informando e trazendo aqui os acontecimentos que influem em nossas vidas. Sobretudo, quero continuar a dividir as coisas boas que haverão de acontecer no ano novo que acaba de começar.

Façamos por merecer o ano novo

O balanço do meu ano velho mistura-se com o planejamento para o ano novo e com ele tenho as perdas, lembranças, desejos, realizações, rompimentos, planos, arrependimentos, recordações, medos, decisões, metas e conquistas. Longa é a jornada e o percurso, desconhecido. Sejamos corajosos para dizer à vida que de fato queremos ser felizes, que queremos viver cada dia, cada hora e cada minuto em sua plenitude como se fosse o último. Que o fulgor dos nossos corações unidos intensifique a manifestação de um ano novo repleto de vitórias.