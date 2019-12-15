Mais passageiros saem do que chegam à Rodoviária de Vitória

Movimentação de passageiros na Rodoviária de Vitória às vésperas do Carnaval Crédito: Caíque Verli

A Rodoviária de Vitória é, definitivamente, mais um ponto de saída do que de chegada de passageiros à capital capixaba. Dados de janeiro a outubro no portal ObservaVix, da Prefeitura de Vitória, atestam que ao longo deste período 1.032.721 passageiros embarcaram nos ônibus para diferentes destinos.

O número de pessoas que desembarcaram na rodoviária é significativamente menor. Foram 738.682 passageiros, segundo os dados divulgados pela prefeitura. Ou seja, o número de desembarque é 28,47% menor que o de embarque.

Janeiro foi o mês de maior movimentação no terminal rodoviário. Ao todo, 252.884 passaram pelo terminal. No primeiro mês do ano 144.925 embarcaram nos ônibus e outros 107.959 desembarcaram.

FALTA DE ATRATIVOS E DE SEGURANÇA

A quarentona rodoviária sofre com a falta de atrativos para os usuários e funcionários , como opções de serviços e banheiros, e com a insegurança. Não raro taxistas (e os passageiros também) sofrem com assaltos. Além disso, a Ilha do Príncipe, região do entorno do terminal, acumula quatro homicídios de janeiro a outubro de 2019.

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Os problemas estruturais não foram resolvidos. A rodoviária, que é de responsabilidade do governo do Estado, mas administrado por uma empresa privada, até teve uma reforma iniciada, mas não foi concluída. Laudo de dezembro de 2017 do Crea-ES indicava falhas graves no imóvel.