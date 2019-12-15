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Leonel Ximenes

Mais passageiros saem do que chegam à Rodoviária de Vitória

Nos dez primeiros meses do ano, o número de desembarque é 28,47% menor que o de embarque

Públicado em 

15 dez 2019 às 05:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Movimentação de passageiros na Rodoviária de Vitória às vésperas do Carnaval Crédito: Caíque Verli
A Rodoviária de Vitória é, definitivamente, mais um ponto de saída do que de chegada de passageiros à capital capixaba. Dados de janeiro a outubro no portal ObservaVix, da Prefeitura de Vitória, atestam que ao longo deste período 1.032.721 passageiros embarcaram nos ônibus para diferentes destinos.
O número de pessoas que desembarcaram na rodoviária é significativamente menor. Foram 738.682 passageiros, segundo os dados divulgados pela prefeitura. Ou seja, o número de desembarque é 28,47% menor que o de embarque.
Janeiro foi o mês de maior movimentação no terminal rodoviário. Ao todo, 252.884 passaram pelo terminal. No primeiro mês do ano 144.925 embarcaram nos ônibus e outros 107.959 desembarcaram.

FALTA DE ATRATIVOS E DE SEGURANÇA 

A quarentona rodoviária sofre com a falta de atrativos para os usuários e funcionários , como opções de serviços e banheiros, e com a insegurança. Não raro taxistas (e os passageiros também) sofrem com assaltos. Além disso, a Ilha do Príncipe, região do entorno do terminal, acumula quatro homicídios de janeiro a outubro de 2019.

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Os problemas estruturais não foram resolvidos. A rodoviária, que é de responsabilidade do governo do Estado, mas administrado por uma empresa privada, até teve uma reforma iniciada, mas não foi concluída. Laudo de dezembro de 2017 do Crea-ES indicava falhas graves no imóvel.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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