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Leonel Ximenes

Mais nova reserva ambiental do ES será aberta ao público em dezembro

Reserva Ambiental Águia Branca fica entre os Parques Estaduais de Forno Grande e de Pedra Azul, em Vargem Alta, na Região Serrana

Públicado em 

12 nov 2019 às 04:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A área ambiental abriga dezenas de nascentes e 11 cursos hídricos que integram a Bacia do Rio Itapemirim Crédito: Divulgação
A partir de 7 de dezembro, o público poderá visitar a mais nova reserva ambiental do Estado. Criada em 2017, a Reserva Ambiental Águia Branca é uma área de conservação da Mata Atlântica que está localizada entre os Parques Estaduais de Forno Grande e de Pedra Azul, no município de Vargem Alta, na Região Serrana.
A reserva ecológica, pertencente ao Grupo Águia Branca, é formada por florestas primárias (91% da área total) ou em estágios avançados de regeneração. A área ambiental abriga ainda dezenas de nascentes e 11 cursos hídricos que integram a Bacia do Rio Itapemirim.
São 2.225,64 hectares com grande biodiversidade de fauna e flora, sendo 76,3% já definidas como RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural e o restante está em fase de formalização.
Os visitantes vão encontrar no local ações de educação ambiental e opções de lazer e trilhas. O local tem também estrutura para eventos, com um auditório para até 80 pessoas. O procedimento de agendamento será on-line ([email protected]). A reserva ambiental atenderá escolas, grupos e pessoas interessadas no contato mais próximo com a natureza.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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