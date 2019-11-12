Mais nova reserva ambiental do ES será aberta ao público em dezembro

A partir de 7 de dezembro, o público poderá visitar a mais nova reserva ambiental do Estado. Criada em 2017, a Reserva Ambiental Águia Branca é uma área de conservação da Mata Atlântica que está localizada entre os Parques Estaduais de Forno Grande e de Pedra Azul, no município de Vargem Alta, na Região Serrana.
A reserva ecológica, pertencente ao Grupo Águia Branca, é formada por florestas primárias (91% da área total) ou em estágios avançados de regeneração. A área ambiental abriga ainda dezenas de nascentes e 11 cursos hídricos que integram a Bacia do Rio Itapemirim.
São 2.225,64 hectares com grande biodiversidade de fauna e flora, sendo 76,3% já definidas como RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural e o restante está em fase de formalização.
Os visitantes vão encontrar no local ações de educação ambiental e opções de lazer e trilhas. O local tem também estrutura para eventos, com um auditório para até 80 pessoas. O procedimento de agendamento será on-line ([email protected]
). A reserva ambiental atenderá escolas, grupos e pessoas interessadas no contato mais próximo com a natureza.