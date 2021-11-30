Yndiara Asp vira embaixadora e competidora de torneio de skate

A skatista olímpica brasileira Yndiara Asp, de 24 anos, tornou-se embaixadora e competidora do Red Bull Skate Generation, torneio que estreia a categoria feminina em sua próxima edição. A competição vai acontecer em Florianópolis (SC), de 9 a 11 de dezembro, e será o último grande evento da modalidade em 2021.

- Eu assisti a todas edições desde 2012. Me marcou muito quando vi a Lizzie Armanto participando. Ela era a única mulher no meio dos caras. Espero que esse ano seja muito especial e que possamos celebrar o skate com a mesma energia que ele sempre traz e contagia a todos em volta - afirmou Asp, que foi para a final do skate park na Olimpíada de Tóquio, ficando em oitavo lugar.O Red Bull Skate Generation está retornando após seis anos. A disputa vai acontecer em três categorias: "Under 21", com skatistas de até 20 anos; "The 90’s", com participantes entre 21 e 30 anos; e "OG’s", cujos representantes possuem mais de 30 anos de idade. Medalhista olímpico, Pedro Barros será o anfitrião do evento, que acontecerá na pista da sua casa.