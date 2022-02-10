Yeltsin Jacques e Carol Santiago recebem principais honrarias do Prêmio Paralímpicos 2021

Estrelas do Brasil nos últimos Jogos Paralímpicos, Carol Santiago e Yeltsin Jacques foram coroados nesta quarta-feira no Prêmio Paralímpico de 2021. Tanto a nadadora, quanto o velocista venceram nas categorias de melhores atletas do último ano. Gabriel Araújo, na natação, faturou o prêmio Revelação, enquanto Thalita Simplicio venceu no 'Atleta da Galera'.+ Marcas e personalidades do mundo do esporte se manifestam contra Monark; veja quem se posicionou

Com três ouros, uma prata, e um bronze em Tóquio, Carol Santiago foi um dos principais nomes do Brasil nas Olimpíadas. Já Yeltsin Jacques levou dois ouros no atletismo, nos 1.500m e nos 5.000m. Atleta revelação, Gabriel Araújo, de apenas 19 anos, conquistou dois ouros e uma prata na natação. Thalita Simplicio ganhou duas pratas nas Paralimpíadas.

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Carol Santiago é deficiente visual, assim como Yeltsin Jacques. Beth Gomes, Leonardo Tomasello, Alessandro Tosin, a Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, Pedro Guimarães, Roberto Vital, Alberto Martins e os ex-atletas Daniel Dias e Andre Brasil também receberam premiações em outras categorias na noite.