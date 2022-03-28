Yamaguchi Falcão vence mais uma no boxe profissional em 2022

O medalhista olímpico de boxe Yamaguchi Falcão conquistou mais uma vitória na carreira. O capixaba derrotou o argentino Damian Ezequiel Bonelli, no último sábado, por decisão unânime (99-91, 97-93 e 98-92) em Orlando, nos Estados Unidos.

Foi a 21ª vitória do boxeador da categoria super-médio (168 Libras ou 76.200 Kg), bronze em Londres 2012 após se tornar profissional. O atleta ainda tem um empate e uma derrota. Agora agenciado pela Fire Fist Boxing Promotion, Yamaguchi Falcão ficou com título americano da NABA – Associação Norte-Americana de Boxe, entidade que faz parte da WBA.

No segundo combate em menos de 40 dias, o brasileiro mostrou domínio em praticamente todos os 10 rounds, mesmo sentindo uma lesão no cotovelo esquerdo no início do duelo.

- O desafio foi o cotovelo que pegou no primeiro round…e graças a Deus levei a luta como o programado e consegui a vitória. O adversário é bem experiente, tem um cartel muito bom, eu sabia que seria uma luta dura, mas mesmo assim me surpreendeu e aguentou uns bons golpes. Foi uma ótima vitória para o ranking e para a experiência - disse Yamaguchi Falcão, de 34 anos.

A retomada na carreira de Yamaguchi ocorreu em paralelo com sua mudança para os Estados Unidos. Ao lado da esposa e do filho, o capixaba busca ter em breve, talvez em 2023, uma chance de ser campeão mundial dos super-médios.

Além do título da NABA Gold WBA conquistado no sábado (26), o atleta é detentor dos cinturões WBC Latino, WBC FeCosur, ABF Continental, WBA FedeCaribe e Campeão Brasileiro do CNB.

”Acabar a luta com a mão erguida com um belo cinturão é a melhor sensação. Sentimento de dever cumprido, de mais um passo ao cinturão do mundo, confiante que estou no caminho certo. Agora eu tenho duas semanas de folga”, completou o brasileiro.

A Fire Fist Boxing Promotion deve marcar a próxima luta de Yamaguchi para o mês de maio, também nos Estados Unidos.