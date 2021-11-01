Yacht Club de Ilhabela sedia Sul-Americano de vela da classe Star

Crédito: Martina Orsini/SSL Gold Cup

O Campeonato Sul-Americano da classe Star 2021 será realizado de 12 a 14 de novembro, no Yacht Club de Ilhabela (YCI), litoral norte de São Paulo. Mais de 30 velejadores estão confirmados, entre eles o maior medalhista olímpico do país, Robert Scheidt. As regatas terão também outros campeões mundiais e representantes em Tóquio 2020 como Jorge Zarif e Henrique Haddad. A edição 2021 promete ser bastante disputada, principalmente pela previsão de ventos em Ilhabela (SP) no mês de novembro. A realização do Sul-Americano é mais um evento de ponta promovido no Yacht Club de Ilhabela, que organiza anualmente a tradicional Semana Internacional de Vela, que tem quase 50 edições, a Copa Mitsubishi e outras regatas. O Sul-Americano de Star, por exemplo, teve o YCI como sede em paralelo com a Semana de Vela de Ilhabela 2014.

A competição continental tem como atuais campeões o norte-americano Tomas Hornos e o brasileiro Pedro Trouche. O último evento foi realizado em Buenos Aires, na Argentina, em 2019.

- Podemos esperar uma competição muito técnica e equilibrada! Na raia de Ilhabela teremos campeões mundiais e de eventos de ponta no Star, além de outras categorias. A expectativa é de boas regatas com ventos constantes - disse Arthur Lopes, secretário nacional da classe e competidor

O bicampeão olímpico Robert Scheidt volta à classe depois de dois anos. Não disputava regatas da categoria desde o Campeonato Europeu de 2019. Com duas medalhas olímpicas no Star e três títulos mundiais, o maior medalhista do País espera se divertir nesse retorno.

- Estou bastante animado em velejar com esse barco, que eu adoro, ainda mais em Ilhabela. Vou correr com o Ubiratan Matos, que me convidou, e vai ser uma experiência nova. Nunca velejamos juntos e teremos alguns dias antes do Sul-Americano para nos entrosar - disse Robert Scheidt.

A última conquista do bicampeão olímpico no Sul-Americano de Star foi em 2018, no Rio de Janeiro (RJ), ao lado de Arthur Lopes.