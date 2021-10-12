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Yacht Club de Ilhabela se prepara para receber Simpósio de Segurança do Navegador Amador

Evento é organizado pelo Yacht Club de Ilhabela em parceria com a Marinha do Brasil e será realizado entre os dias 15 e 17 de outubro
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LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 13:35

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 13:35

Crédito: Caio Souza | On Board Sports
A estrutura do XVII Simpósio de Segurança do Navegador Amador começou a ser montada nesta segunda-feira no Yacht Club de Ilhabela (YCI) pela equipe da Full Time Eventos. O encontro, que é organizado pelo clube e pela Marinha do Brasil, reunirá amantes do mar, velejadores, marinheiros e pessoas relacionadas à economia marítima.
O evento será realizado entre 15 e 17 de outubro e terá uma uma série de atividades dentro e fora do mar, além de palestras com especialistas no segmento. O último dia será reservado às provas para habilitação de Arrais Amador, Mestre e Capitão.
O simpósio é uma realização do Yacht Club de Ilhabela em parceria com a Marinha do Brasil, Soamar SP e apoio da Prefeitura Municipal de Ilhabela. A produção e organização é feita pela Full Time Eventos, que há mais de 10 anos também, é responsável por realizar a Semana Internacional de Vela de Ilhabela, a maior regata da América do Sul.
A equipe, que tem como base a cidade de Santos (SP), prepara toda a estrutura e esquema de acesso ao clube, bem como os cerimoniais e logística de pousadas para convidados e palestrantes. Mais de 200 pessoas são esperadas para os três dias de simpósio.
- Estamos mais uma vez aqui no Yacht Club de Ilhabela, estamos começando a montagem do XVII Simpósio de Segurança do Navegador Amador, estamos recebendo os materiais e a montagem de estrutura começa hoje.
- Estamos esperando as equipes da Marinha, os almirantes, temos programações sociais de coffee break e coquetel. Mais um evento grandioso do Yacht Club de Ilhabela desta vez com parceria com a Marinha do Brasil - disse Eliete Fraga, produtora da Full Time, organizadora do evento.
Ao longo do XVII Simpósio do Navegador Amador, a organização adotou protocolos e medidas para manter todos os participantes seguros, contra o Covid-19. A recomendação primordial é o uso de máscara e não esquecer a carteira de vacinação com as duas doses ou o resultado do exame RT-PCR/Antígeno negativo.
Vacinação obrigatória: Será solicitado aos participantes do evento o comprovante de vacinação com as duas doses ou o exame RT-PCR/Antígeno realizado em, no máximo, 48 horas (quarenta e oito horas) antes do credenciamento.
Máscara Obrigatória: O uso de máscara, corretamente posicionada, é obrigatório durante toda a permanência no evento, em todas as dependências do Yacht Club de Ilhabela.
Distanciamento social: É necessário manter o distanciamento mínimo de 1 metro entre os presentes.
Arrefecimento de Temperatura: A temperatura de todos os presentes será aferida na entrada do evento.
Higiene pessoal:
• Álcool em gel 70% será disponibilizado em diversos pontos dentro do evento.
• Todas as roupas pessoais do dia mar, itens frequentemente tocados no barco devem ser desinfectados regularmente e cuidadosamente.
• Malas, equipamentos, mochilas etc., não podem ser deixados no clube e são de responsabilidade e higienização do usuário.
• Na manipulação de bebidas e comidas os participantes deverão fazê-lo com cuidado e individualmente, para evitar a contaminação cruzada (exemplo: garrafas de água individuais reutilizáveis e comidas empacotadas etc.).Mais sobre o Simpósio
As atividades começam na quinta-feira (14/10) com o credenciamento, que se estende a todos os demais dias de Simpósio de Segurança do Navegador Amador. Na sexta-feira (15/10), as ações serão na água, no chamado Dia de Mar com manobras de atracação e desatracação, resgate de homem ao mar, abandono de embarcação, coletes e balsa salva vidas sinalização com pirotécnicos, transmissão de "Securitée" e "May Day" e demonstração de resgate de náufrago por aeronave.
No sábado (16/10) serão realizadas palestras com nomes de peso do mundo náutico, com abertura oficial de Alex Costa - Comodoro do Yacht Club de Ilhabela e Mario Simonsen - Presidente Soamar-SP.
No domingo (17/10) serão realizadas as provas. É pré-requisito para o exame de Mestre Amador que o candidato seja Arrais Amador. E os inscritos para a avaliação para Capitão é necessário ter a licença Mestre Amador. Não será realizada a averbação de MOTONAUTA nas carteiras emitidas no Simpósio.
As embarcações dos chamados Exercícios de Mar ficarão nos píeres Yacht Club de Ilhabela e serão enviadas pela Marinha do Brasil.

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