WSL: Filipinho segue na liderança, Italo fica em quinto e Jack Robinson é o campeão em Margaret River

Jack Robinson é o campeão da quinta etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL), disputada em Margaret River. O australiano bateu o havaiano John John Florence por 16,24 a 15,60 e impediu de que ele ultrapassasse o brasileiro Filipe Toledo na liderança do ranking.> Ítalo cai nas quartas, e Brasil fica fora da semifinal da etapa de Margaret River da WSL
Italo Ferreira foi o único brasileiro que avançou às quartas de final. Filipinho, Jadson André, Caio Ibelli e os irmãos Samuel e Miguel Pupo caíram na fase anterior. Com os resultados da etapa, Italo ficou na quinta colocação do ranking geral.
Os brasileiros João Chumbinho e Deivid Silva caíram na terceira fase e terão que lutar pela reclassificação no circuito de acesso. Isto devido ao corte que vai manter somente os 22 primeiros do ranking masculino na temporada.
A próxima etapa da WSL acontece no dia 28 de maio, na praia G-Land, na Indonésia. Esta vai marcar o retorno de Gabriel Medina à competição após o brasileiro ficar de fora das primeiras etapas por problemas pessoais.
CINCO PRIMEIROS DO RANKING GERAL
1º Filipe Toledo (BRA) - 24.440 pontos2º John John Florence (HAV) - 23.375 pontos3º Jack Robinson (AUS) - 22.160 pontos4º Ethan Ewing (AUS) - 19.585 pontos5º Italo Ferreira (BRA) - 18.895 pontos