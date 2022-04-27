Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

WSL decreta dois dias 'off' na etapa de Margaret River do Mundial de surfe

Próxima chamada para Filipe Toledo e cia. acontece na quinta-feira, às 20h (de Brasília)...
Publicado em 

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 21:02

A WSL decretou nesta terça-feira dois dias sem disputas na etapa de Margaret River, na Austrália, a quinta do calendário do Circuito Mundial de surfe. As condições de ventos costeiros e a perspectiva de um cenário melhor a partir de quinta-feira levaram a organização a tomar a decisão.
Até o momento, o evento só teve as baterias da primeira rodada no feminino. Quando a competição recomeçar, a primeira bateria da rodada de abertura masculina terá o brasileiro Samuel Pupo enfrentando o australiano Callum Robson e o havaiano Imaikalani deVault (HAW).Entre as mulheres, a americana Lakey Peterson abrirá a rodada eliminatória contra a vencedora do Local Trials (AUS) e a havaiana Luana Silva.
Campeã em Margaret River em 2021, Tatiana Weston-Webb (BRA) caiu para a repescagem após terminar em último na primeira rodada. Ela terá pela frente as estreantes havaianas Gabriela Bryan e Bettylou Sakura Johnson.CONFIRA AS BATERIAS DA PRIMEIRA RODADA MASCULINA
HEAT 1: Callum Robson (AUS), Samuel Pupo (BRA), Imaikalani deVault (HAW)HEAT 2: Barron Mamiya (HAW), Jackson Baker (AUS), Matthew McGillvray (ZAF)HEAT 3: Kelly Slater (USA), Ezekiel Lau (HAW), Ryan Callinan (AUS)HEAT 4: John John Florence (HAW), Lucca Mesinas (PER), Jacob Willcox (AUS)HEAT 5: Kanoa Igarashi (JPN), Conner Coffin (USA), Ben Spence (AUS)HEAT 6: Filipe Toledo (BRA), Owen Wright (AUS), Jack Thomas (AUS)HEAT 7: Italo Ferreira (BRA), Jake Marshall (USA), Jadson Andre (BRA)HEAT 8: Ethan Ewing (AUS), Nat Young (USA), Deivid Silva (BRA)HEAT 9: Caio Ibelli (BRA), Connor O’Leary (AUS), Morgan Cibilic (AUS)HEAT 10: Miguel Pupo (BRA), Kolohe Andino (USA), Joao Chianca (BRA) HEAT 11: Seth Moniz (HAW), Jordy Smith (ZAF), Leonardo Fioravanti (ITA)HEAT 12: Griffin Colapinto (USA), Jack Robinson (AUS), Frederico Morais (PRT)CONFIRA AS BATERIAS DA REPESCAGEM FEMININAHEAT 1: Lakey Peterson (USA) vs. Luana Silva (HAW) vs. Mia McCarthy (AUS)HEAT 2: Tatiana Weston-Webb (BRA) vs. Gabriela Bryan (HAW) vs. Bettylou Sakura Johnson (HAW)
Crédito: WSL

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados