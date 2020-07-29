WSL anuncia volta do surfe com evento na piscina de Kelly Slater

Crédito: Kelly Cestari/WSL

Com o Circuito Mundial cancelado em 2020, a World Surf League (WSL) anunciou o retorno das competições após a paralisação causada pela pandemia do Covid-19. O Michelob ULTRA Pure Gold Rumble at the Ranch, no dia 9 de agosto de 2020, reunirá alguns dos melhores surfistas do mundo no Surf Ranch, piscina de ondas artificiais de propriedade de Kelly Slater, em Lemoore, na Califórnia.

Dois brasileiros estão confirmados: o campeão mundial de 2015 Adriano de Souza e o bicampeão do Oi Rio Pro, em Saquarema (RJ), Filipe Toledo. Outras atrações serão o 11 vezes campeão mundial Slater, Carissa Moore, Caroline Marks e Kolohe Andino. A lista completa de surfistas e as equipes serão anunciadas no dia 4 de agosto, às 13 horas, no WorldSurfLeague.com.

A competição terá a participação de 16 surfistas que residem atualmente nos Estados Unidos. Eles formarão equipes de duplas mistas. Os atletas serão divididos em oito times e a premiação será destinada à caridade.

- Eu mal posso esperar para voltar a vestir uma lycra de competição. Saber que podemos trazer uma experiência ao vivo para os fãs, competindo no Surf Ranch, aqui na Califórnia, de uma maneira segura, é realmente emocionante. Vai ser incrível para o surfe, para o esporte e para os fãs. Bora com tudo - disse Toledo.

A disputa será transmitida ao vivo pelo WorldSurfLeague.com, a partir das 16 horas, do dia 9 de agosto. O Surf Ranch estará fechado para os espectadores e a produção do evento será realizada pela WSL.

- Estamos todos com saudades do surfe ao vivo e muito empolgados em oferecer aos fãs uma experiência única com o Michelob ULTRA Pure Gold Rumble at the Ranch. Utilizando as instalações do WSL Surf Ranch, em Lemoore, Califórnia, temos a oportunidade de realizar isso em nossa própria arena, implementando extensos protocolos de segurança para garantir a saúde e a segurança dos participantes, funcionários e da comunidade local - afirma Erik Logan, CEO da WSL.