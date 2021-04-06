Wrestling brasileiro disputa torneio na Bulgária em preparação olímpica

Do trio de lutadoras, Laís é a única garantida nos Jogos do Japão. Já Kamilla e Giullia vão buscar a vaga olímpica na Seletiva Mundial que acontece de 6 a 9 de maio também na Bulgária e vai reunir atletas de todos os continentes em apenas um evento. - O Kolov- Petrov é um torneio super tradicional, muito competitivo, vou utilizá-lo para testar algumas coisas que venho treinando, para que sirva de preparatório para o nosso maior objetivo que é a classificação olímpica. É muito importante participar dessas competições preparatórias, ver os pontos positivos e negativos de toda preparação. Acumular lutas é fundamental pra chegar bem em uma competição alvo que é a Seletiva Mundial - afirmou Kamila Barbosa, tricampeã brasileira e medalhista de ouro nos Jogos Mundiais de Praia. Depois do torneio, Laís retorna ao Brasil para seguir a preparação em São José dos Campos, onde treina com sua equipe comandada pelo treinador da equipe nacional Nisdany Perez. Já Kamila e Giullia seguem para o Centro de Treinamento da United World Wrestling e treinam no país europeu até o dia da seletiva olímpica. Para garantir vaga, a dupla brasileira precisa ser finalista em suas respectivas categorias.