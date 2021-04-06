Wrestling brasileiro disputa torneio na Bulgária em preparação olímpica

O wrestling brasileiro disputa entre sexta-feira e domingo o Torneio Dan Kolov-Nikola Petrov, em Plovdiv, Bulgária. Kamila Barbosa (até 50kg), Giullia Penalber (até 57kg) e Laís Nunes (até 62kg) representam o Brasil sob comando do treinador cubano Pedro Garcia. A competição marca um novo estágio na preparação das atletas rumo aos Jogos Olímpicos de Tóquio.
Do trio de lutadoras, Laís é a única garantida nos Jogos do Japão. Já Kamilla e Giullia vão buscar a vaga olímpica na Seletiva Mundial que acontece de 6 a 9 de maio também na Bulgária e vai reunir atletas de todos os continentes em apenas um evento. - O Kolov- Petrov é um torneio super tradicional, muito competitivo, vou utilizá-lo para testar algumas coisas que venho treinando, para que sirva de preparatório para o nosso maior objetivo que é a classificação olímpica. É muito importante participar dessas competições preparatórias, ver os pontos positivos e negativos de toda preparação. Acumular lutas é fundamental pra chegar bem em uma competição alvo que é a Seletiva Mundial - afirmou Kamila Barbosa, tricampeã brasileira e medalhista de ouro nos Jogos Mundiais de Praia. Depois do torneio, Laís retorna ao Brasil para seguir a preparação em São José dos Campos, onde treina com sua equipe comandada pelo treinador da equipe nacional Nisdany Perez. Já Kamila e Giullia seguem para o Centro de Treinamento da United World Wrestling e treinam no país europeu até o dia da seletiva olímpica. Para garantir vaga, a dupla brasileira precisa ser finalista em suas respectivas categorias.
- Começar o ano com o título do Ranking Series Matteo Pellicone foi muito importante e mostrou que estamos no caminho certo em busca da vaga olímpica. O torneio na Bulgária será mais uma oportunidade de colocar em prática o que estamos treinando e lutar em alto nível - disse Giullia, ouro no torneio Ranking Series e líder do ranking mundial na categoria até 57kg.
O wrestling brasileiro possui três vagas nos Jogos Olímpicos. Além de Laís Nunes, Aline Silva até 76kg e Eduard Soghomonyan até 130kg do estilo Greco-romano, já garantiram vaga nos Jogos de Tóquio. Aline Silva segue preparação no Centro de Treinamento do Time Brasil no Rio de Janeiro. Eduard Soghomonyan treina na Califórnia, Estados Unidos, onde reside atualmente.