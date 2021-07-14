World Footvolley reúne time de estrelas como atletas da organização

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Com o objetivo de tornar o futevôlei um esporte cada vez mais estruturado e comercialmente atrativo, a World Footvolley anuncia, nesta quinta-feira, uma parceria com as principais equipes da modalidade. São oito dos mais renomados atletas da atualidade, que formam quatro duplas (duas masculinas e duas femininas): Natalia Guitler e Bianca, Lana e Josy, Vinicius e Paraná e Felipe e Renan. Todos foram selecionados com base nos resultados provenientes da primeira temporada da Liga Mundial de Futevôlei (WFL).

- Em qualquer esporte, o ídolo é uma peça fundamental para transmitir um exemplo aos consumidores. Estamos confiantes com mais esse passo rumo a geração de valor a todo o ecossistema do futevôlei - avalia Luiz Gomes, CEO e fundador da WF.

Além de inserir os atletas no processo de padronização da modalidade, o projeto inclui um investimento na divulgação em campanhas promocionais, apoio na captação de parceiros comerciais, desenvolvimento de experiências junto a praticantes amadores e lançamento de novos produtos da WF.

- Como em qualquer esporte, nós atletas precisamos de um calendário com torneios padronizados, para gerar valor à nossa imagem e aos nossos parceiros. O contínuo trabalho da WF é fundamental para o crescimento do futevôlei como uma oferta atrativa no mercado esportivo - Analisa Natalia Guitler, a atual campeã da World Footvolley.

Desde sua criação, a World Footvolley destaca a importância da inclusão feminina para o crescimento da modalidade. Durante a primeira temporada da Liga Mundial de Futevôlei (WFL), foram realizadas quatro edições da disputa “rainha da praia”, incluindo a participação de atletas de 7 nacionalidades diferentes.

- O futevôlei vem crescendo muito e o trabalho da WF busca acima de tudo profissionalizar o nosso esporte, valorizando os atletas. Me sinto honrado em fazer parte deste projeto e estou à disposição para contribuir onde for necessário - reforça Vinicius, campeão da WFL em 2019.

Através desta e outras ações, a WF busca estruturar o esporte e conquistar cada vez mais espaço no mercado nacional e internacional.