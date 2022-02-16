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World Footvolley lança segunda edição de série sobre o Mundial

WF Stars contou cada detalhe sobre a experiência das melhores equipes do mundo durante o último mundial em Copacabana, no Rio de Janeiro, no ano passado...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 15:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 15:50
Em momento de retomada, a World Footvolley, empresa criadora da primeira liga e ranking mundial de futevôlei, lança nova edição de série documental visando fortalecer o esporte como oferta de entretenimento. O WF Stars contou cada detalhe sobre a experiência das melhores equipes do mundo durante o último Mundial em Copacabana, evento marcou o retorno às competições internacionais com uma inédita etapa no berço da modalidade.
Com um novo formato, incluindo seis episódios de cinco minutos, a série retorna dia 16 de fevereiro no canal da World Footvolley no YouTube e de forma dinâmica, relata os preparativos do evento, encontro de gerações, visitas a pontos turísticos, ações sociais e os principais confrontos em quadra.
Na ocasião, as cariocas Natalia e Vanessa ficaram com o título feminino, enquanto os alagoanos Hiltinho e Franklin garantiram o primeiro lugar no ranking mundial masculino. Mais 5 mil pessoas lotaram a arena durante os três dias de competição, que contou com mais de 1.3 milhões de espectadores durante as transmissões online, pelo SporTV e parceiros de mídia internacionais.
- Novamente, a World Footvolley vai além do tradicional para valorizar nosso esporte e quem somos como pessoas. É um trabalho que vem evoluindo a cada ano, buscando destacar cada vez mais nossa imagem como referências do esporte. Torcemos para que, com o tempo, isso venha trazer grandes frutos para o futevôlei - diz Natalia Guitler, campeã da última etapa da World Footvolley.
Para o fundador da WF, Luiz Gomes, o trabalho sempre foi viabilizar a formação de ídolos através de um ambiente atrativo e relevante pro mercado.
- Assim como em outros esportes de sucesso, o futevôlei tem o potencial de se tornar uma oferta de entretenimento a milhões de fãs pelo mundo - declara.
Os episódios da série WF Stars serão divulgados toda terça-feira, às 20h, no canal oficial do YouTube.
Crédito: PraiadeCopacabanarecebeuoMundialdefutevôlei(Foto:Divulgação/WorldFootvolley

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