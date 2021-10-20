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World Footvolley confirma etapa mundial no Rio de Janeiro

Brasileiros enfrentam equipes sul-americanas e europeias em busca do título no WF Finals
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LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 20:37

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 20:37

Crédito: World Footvolley
Após realização da primeira Liga Mundial, a World Footvolley, principal referência internacional na modalidade, confirmou seu retorno nos dias 19 a 21 de novembro. O evento, a ser realizado em Copacabana, no Rio de Janeiro, receberá os melhores atletas de futevôlei do mundo, com representantes de cinco países no masculino e uma disputa nacional na categoria feminina. Entre os países confirmados estão Brasil, Portugal, Israel, Paraguai e Argentina.
+ Rebeca Andrade brilha e avança a três finais de aparelhos no Mundial- Nós atletas valorizamos muito a World Footvolley como uma organização que nos permite apresentar o real valor do nosso trabalho no cenário internacional. Estamos cientes de que a modalidade precisa evoluir como produto para gerar valor de mercado. Já não via a hora de competir com atletas de alto nível no mundo. O que fazemos em quadra oferece o mesmo nível de entretenimento que grandes ídolos do esporte - destaca Vinicius Sousa, atual primeiro colocado no ranking da World Footvolley.
Na disputa feminina, o evento apresentará pela primeira vez equipes representando estados brasileiros. Diferente da temporada inaugural, que coroou Natalia Guitler como a rainha da praia, esta edição promete aumentar ainda mais a afinidade do público com as atletas de maior relevância na modalidade.
+ Djokovic coloca em dúvida participação no Australian Open
O evento contará também com desafios entre ex-jogadores de futebol, clínicas dedicadas a crianças de projetos sociais e ação de preservação ambiental, mostrando que a organização visa, além do entretenimento, desenvolver o esporte como uma ferramenta de inclusão social e responsabilidade ambiental.
- É com extrema satisfação que anunciamos nosso retorno após longos meses de ausência devido às restrições sanitárias. A World Footvolley segue comprometida com a evolução do futevôlei como uma oferta de apelo comercial e temos confiança de que este evento fortalecerá ainda mais nossa proposta - destaca Luiz Gomes, fundador e CEO da World Footvolley.
O evento será transmitido ao vivo no SporTV e distribuirá 50 mil reais como premiação, entre as equipes participantes, sendo a mesma quantia alocada a competição masculina e feminina.

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