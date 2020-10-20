Wöllner lança coleção inspirada em atletas do Time Brasil

Crédito: Wöllner lançou linha colaborativa de camisas com estampas em homenagem a atletas do Time Brasil (Divulgação

A Wöllner, grife carioca de vestuário que assina os uniformes brasileiros para a Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos, lançou nesta terça-feira a coleção Cápsula, uma linha colaborativa de camisas com estampas em homenagem a atletas do Time Brasil. Mensalmente, de outubro de 2020 a julho de 2021, um atleta ou dupla vai ganhar uma camisa com estampa inspirada nele em uma contagem regressiva de 10 meses para os Jogos Tóquio 2020. As vendas das peças da marca, fornecedora oficial do Comitê Olímpico do Brasil, vão gerar royalties para os atletas e para o COB.

A escolha dos atletas teve como base o conceito de vida saudável e também de esportes ao ar livre, característica da Wöllner. A primeira inspiração da marca é o atleta do Karatê, Vinícius Figueira. Em novembro é a vez de Vittória Lopes, do Triatlo. A ciclista Jaqueline Mourão estampa o mês de dezembro, enquanto Arthur Nory, da Ginástica, é o homenageado de janeiro.

- Dentro do propósito da marca temos gravado em nosso DNA ser uma empresa que preza pela vida a céu aberto. Representar o Brasil, vestindo esse estilo de vida nos atletas brasileiros é a honra máxima que poderíamos receber. Ficamos muito felizes em construir a ação, em parceria com o COB: “Dez atletas, 10 meses para Tóquio, 10 estampas exclusivas. Durante os lançamentos mensais, teremos a oportunidade de contar, enaltecer e dar visibilidade às histórias profissionais e pessoais desses 10 vencedores na vida e nos esportes - diz Giuliny Shauer, CEO da Wöllner.”

- Com essa parceria com a Wöllner temos a possibilidade de apresentar alguns de nossos atletas ao público em geral, contribuindo para a construção de novos ídolos no esporte e esquentando desde já o clima da torcida brasileira para os Jogos Olímpicos de Tóquio, no ano que vem - afirma Manoela Penna, Diretora de Comunicação e Marketing do COB.