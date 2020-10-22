Wada investiga uso de sósias de atletas para fraudar antidoping

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A Agência Mundial Antidoping (Wada) apresentou nesta quinta-feira os primeiros resultados de uma investigação que pode ampliar a crise no levantamento de peso, já ameaçado de ser excluído dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 por práticas criminosas. O órgão encontrou indícios de que 18 atletas de seis países, cujos nomes não foram revelados, forneceram amostras de urina manipuladas com utilização de sósias durante as coletas.

As suspeitas levaram a um início de averiguações por parte do Departamento de Inteligência e Investigações (I&I) em agosto de 2017. Uma nova abordagem para detectar a substituição da urina foi desenvolvida com a ajuda de fontes confidenciais e especialistas em análise, de acordo com a Wada. Um membro da Federação Internacional de Levantamento de Peso (IWF) teria recebido propina para acobertar atletas russos.

- A Wada está chocada com o que seu Departamento de Inteligência e Investigações descobriu nesta apuração. Por muito tempo, os levantadores de peso limpos tiveram que lidar com uma cultura arraigada de doping em seu esporte, onde a promoção do medo garantiu que a verdade permanecesse escondida e que aqueles que queriam fazer a coisa certa fossem isolados. Mais uma vez, isso mostrou a importância da informação do denunciante e a diferença positiva que pode ser feita quando as pessoas com informações têm coragem de se apresentar. A inteligência de fontes confidenciais bem posicionadas, juntamente com o trabalho diligente da Inteligência e Investigações da WADA, está entregando resultados significativos em uma série de investigações - disse o presidente da Wada, Witold Bańka.

O ex-presidente da IWF, Tamás Aján é acusado de chefiar o esquema. Na semana passada, o Comitê Olímpico Internacional (COI) já havia demonstrado preocupação com a governança da entidade, que chegou a ter três presidentes diferentes em apenas três dias. A presidente interina, Ursula Papandrea, foi destituída e deu lugar a Intarat Yodbangtoey da Tailândia, que agora foi sucedido pelo britânico Mike Irani.