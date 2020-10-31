Vuelta: Francês vence etapa, Roglic lidera e este domingo tem Anglirú

Crédito: O esloveno Primoz Roglic posa com a camisa vermelha, a de líder na classificação geral da Volta da Espanha (AFP

Uma grande prova. Assim pode ser resumida a etapa 11 da Volta da Espanha, realizada neste sábado entre Villaviciosa e Lagos de Somiedo, de montanha com 170km e chegada no Alto de Farrapona, nas Astúrias. A dura prova contou com vitória da fuga e só decidida nos metros finais, quando o francês David Gaudu, da Groupama-FDJ puxou um sprint final, fechando com 4h54m13s, levando a melhor por três segundos sobre o espanhol Marc Soler (Movistar).

Porém, Soler não tem do que reclamar. A vantagem de quase um minuto que ele colocou sobre os ciclistas que chegaram em bloco no pelotão de líderes o aproximou dos ponteiros e ele está totalmente na briga pelo título, já que ele pulou para o sexto lugar, a 2m44s de Primoz Roglic (esloveno da Jumbo) e Richard Carapaz (equatoriano da Ineos). Os dois - que chegaram juntos na prova deste sábado - dividem o primeiro lugar com o mesmíssimo tempo: 45h20m31s.

Vale citar que os dois são os favoritos ao título. Roglic é o atual campeão da Vuelta e atual vice-campeão do Tour de France. Carapaz é o campeão do Giro da Itália-2019 (e não disputou o Giro deste ano porque a reta final da prova italiana foi simultânea com a primeira semana da Vuelta).