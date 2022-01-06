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Volume de obras nas instalações esportivas cresce e chega a 4 mil entregues à população

Municípios de várias partes do Brasil podem retomar o incentivo ao esporte de base com as novas estruturas...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 04:54

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 04:54

A infraestrutura esportiva brasileira cresceu nos últimos três anos com a repasses conclusão de instalações em 26 estados. Na soma, foram 3.994 obras e R$ 3,5 bilhões em investimento da Secretaria Especial do Esporte.
Os valores superam o efetivado em todos os anos anteriores com 2.822 obras entregues e investimento de R$ 2,6 bilhões. Na vida prática da população, são quadras poliesportivas, campos e estádios de futebol, complexos esportivos, ginásios, piscinas, pistas de skate, academias ao ar livre, centros de lutas, pista de atletismo, pista de caminhada, pista de bicicross e praças esportivas prontas, além de reformas, modernização e adequações de equipamentos esportivos.O ano de 2021 terminou com recorde absoluto. Foram 1.530 obras e R$ 1,9 bilhão em repasses, os maiores patamares da série histórica. No ano de 2020, mesmo diante do quadro expressivo da pandemia de Covid-19, foram 1.292 obras entregues e R$ 752 milhões em investimentos. Em 2019, houve 1.172 entregas e R$ 809 milhões repassados.
Em 2021, o Rio Grande do Sul, com 185 obras, foi o estado que mais unidades concluiu. O investimento federal no estado superou R$ 61,6 milhões. Logo atrás veio São Paulo, com 178 obras e repasse de R$ 83,3 milhões. O estado é seguido de perto por Minas Gerais, com 175 obras e mais de R$ 65,8 milhões em repasses.
Crédito: Aretomadadeobrasdeinstalaçõesesportivasvoltouacrescerparaatenderademandadacomunidadeesportiva-(Divulgação

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