Volta da França 2020 se destaca por equilíbrio e adaptações à pandemia

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A Volta da França de 2020 é apontada como uma dos mais equilibradas dos últimos tempos. A prova, que tradicionalmente é disputada em junho e julho, foi transferida pela A.S.O. para o período atual em função da pandemia de Covid-19.

O evento adota medidas de segurança contra o coronavírus, mudando inclusive a cerimônia de premiação aos vencedores de cada etapa, sem as podium girls.

A largada da principal prova de ciclismo do planeta ocorreu na cidade costeira de Nice, no Riviera Francesa, no sábado, em uma etapa com muita chuva e repleta de tombos. Participante brasileiro de cinco olimpíadas e de três edições do Tour de France, Murilo Fisher espera uma competição equilibrada do começo ao fim na França.

- É um tour completamente diferente dos outros pelo nível de preparação. Foi difícil ter a certeza do que ia acontecer nesta edição após um período sem competição de ciclismo grande - disse Murilo Fisher, que está acompanhando o Tour de France de perto nesta edição e é um dos parceiros do L'Étape Brasil.

- Os atletas estão como uma carcaça diferente, como dizemos no ciclismo. Mas o nível é muito alto, podemos apontar 15 novos competidores que estão bem perto.CONFIRA OS RESULTADOS DO TOUR DE FRANCE EM TEMPO REAL

A tradicional chegada do Tour de France permanece na Avenida Champs-Élysées, em Paris, desta vez em 20 de setembro. Serão ao todo 3.470km em 21 etapas. O evento conta com representantes de 45 países divididos em 22 times de oito ciclistas.

A competição dará €500.000 para o vencedor. No ano passado, o colombiano Egan Bernal se tornou o primeiro sul-americano a subir no lugar mais alto do pódio. O ciclista está entre os favoritos de 2020.

O Tour de France também terá quatro finais de etapas em topo de montanha: Orcières-Merlette (1.825m), Puy Mary (1.589m), Grand Colombier (1.501m) e Méribel Col de la Loze (2.304m). Estão programados 36 km de contra-relógio individual na 20ª etapa em 18 de julho de Lure até La Planche des Belles Filles. O estágio mais curto tem 122km.

- É a principal prova de ciclismo do mundo e isso já era garantia de muita atenção. Desta vez, o Tour de France ganha ainda mais notoriedade por ser, ao lado da Champions League, no futebol, um evento classe A, sendo realizado durante a pandemia. Assim como os franceses, nós do L'Étape Brasil vamos adotar medidas rígidas de segurança em dezembro - disse Bruno Prada, medalhista olímpico e organizador da prova brasileira chancelada pelo Tour de France.Prova terá versão brasileira em dezembro

A principal competição da modalidade no país, que se prepara para sua sexta edição em 6 de dezembro, adotará regras rígidas de segurança nos percursos oficiais de 107 e 66 km em Campos do Jordão (SP).

Em 2019, a prova teve pela primeira vez a presença do alemão Didi Senft, mais conhecido como o Diabo do Tour ou Didi, the Devil. O animador que se veste de demônio nas etapas do Tour de France esteve na cidade paulista apoiando os ciclistas.

Grandes nomes do esporte, como o treinador Bernardinho, o campeão olímpico Nalbert e o piloto Ricardo Maurício da Stock Car, participaram do Tour de France. As principais assessorias esportivas do País também mandaram seus representantes.

O título de 2019 do L'Étape Brasil ficou mais uma vez com o ciclista Otávio Bulgarelli, com a marca de 3h07min02s20. O resultado foi definido praticamente no photo-finish, na disputa com Ricardo Pichetta, segundo colocado, colado na linha de chegada.