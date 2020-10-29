Volta da Espanha: Vencedor da etapa 8 é punido e alemão herda o 1° lugar

Crédito: Sam Bennet celebra a vitória na Etapa 9 da Vuelta. Porém acaba punido e Pascal Ackermann (que está fora da foto e vai para o fim da fila (AFP)

Deu confusão na Etapa 9 da Volta da Espanha. O percurso entre Castrillo del Val e Aguil;ar del Campo (176km), com percurso em plano, a definição ficou para os velocistas nos metros final e Sam Bennet, irlandês da Quinck Steps, venceu a apertada disputa no sprint final. Porém, como o irlandês deu duas ombradas num adversário para posicionar-se melhor para a arrancada final, minutos depois ele acabou sancionado pelos organizadores e perdeu a vitória. Com isso, o alemão Pascal Ackermann (da Bora) herdou o primeiro lugar, seguido pelo belga Gerben Thijssen (equipe Lotto) e do alemão Max Canter (Sunweb). Como quase todos do pelotão chegaram em bloco, o tempo foi o mesmo para os 119 primeiros colocados: 3h09m55s. Vale citar que no ciclismo, quando um atleta é punido por conduta irregular, ele normalmente cai para o fim da classificação do pelotão de chegada. No caso, Bennet caiu do primeiro para a posição 119.

Com a maioria chegando em bloco, não ocorreu alteração na classificação geral. Assim, a liderança permanece com o equatoriano Richard Carapaz, da equipe Ineos, com o tempo de 36h11m 01s, 13s à frente do esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), vencedor da durísima etapa 8, de montanha, nesta terça-feira. Vale citar que um dos favoritos ao título, o holandês Tom Dumoulin, insatisfeito com a sua performance, abandonou a prova para já iniciar a preparação para a temporada de 2021. Já outro mito do ciclismo, o britânico Chris Froome, segue usando a Volta da Espanha para recuperar ritmo. O astro da Ineos sofreu um grave acidente em junho de 2019, quebrando clavicula, quadril, costelas e fêmur esquerdo e retornou ao ciclismo de alto nível apenas nesta Vuelta. Froome, tetracampeão do Tour de France, do Giro da Itália-2018 e da Volta da Espanha em 2011 e 2017, al[em de medalhista olímpico, ocupa apenas a posição 113 na classificação geral.