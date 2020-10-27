Volta da Espanha: Valverde chega em terceiro na etapa 7 e entra na briga

Sétima etapa, entre Vitoria, capital do país basco, e Valdegovia (159,7km, de montanha com final em plano. A vitória foi do canadense Michael Woods (EF), com o tempo de 3h48min16s, mostrando total recuperação da microfratura que teve no fêmur no início do ano. Porém, o grande protagonista foi Alejandro Valverde. O espanhol de 40 anos da Movistar, puxou a fuga de cinco ciclistas em relação àqueles que buscam o título da classificação geral (camisa vermelha). Valverde não venceu, mas entrou no grupo que colocou 56s de vantagem sobre o pelotão e terminou em terceiro lugar quatro segundos atrás do líder e com o mesmo tempo do segundo colocado Omar Fraile (espanhol da Astana).