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Volta da Espanha: Inzaguirre vence etapa e Primoz despenca

Etapa 6: Espanhol lidera fuga e chega na frente, com o português Rui Costa em terceiro. Esloveno que busca o bi termina atrás e vê equatoriano Carapaz assumir a liderança geral...
LanceNet

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Publicado em 

25 out 2020 às 14:38

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 14:38

Crédito: Campeão do Giro da Itália em 2019, Carapaz assume a liderança da Volta da Espanha 2020 (AFP
O espanhol Ion Izaguirre foi o vencedor da sexta etapa da Volta da Espanha - de Biescas até a subida em Formigal, de montanha com 146,4km. O espanhol da Astana suportou a forte subida final e completou o percurso em 3h41min, colocando 25 segundos de frente para o canadense Michael Woods (EF), que travou um sprint final com o português Rui Costa (Emirates), o terceiro colocado A surpresa da etapa foi a falta de pernas do favorito Primoz Roglic, esloveno que é o atual campeão da prova e que liderava a Vuelta até a etapa deste domingo. Ele estava no pelotão de líderes, que seguia a 55s de Inzaguirre, mas não suportou o ritmo final e chegou num grupo a apenas 1m38s do vencedor. Com isso, o equatoriano Richard Carapaz (que estava no grupo com 55s de deficit) assumiu a liderança geral.
A classificação por tempo (a principal) está assim:
1 - Richard Carapaz (Equador/Ineos) 24h34m39s2 - Hugh Carty (GBR/EF) + 18s3 - Daniel Marin (Irlanda/Israel) + 20s4 - Primoz Roglic (Eslovênia/Jumbo-Visma) + 30s5 - Enric Mas (Espanha/Movistar) + 1m07s
Nesta segunda-feira ocorre o primeiro dia de descanso da Vuelta e a etapa 7 será nesta terça-feira, entre Vitória e Valdegovia, montanha de 159,7km.

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