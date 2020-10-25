Volta da Espanha: Inzaguirre vence etapa e Primoz despenca

O espanhol Ion Izaguirre foi o vencedor da sexta etapa da Volta da Espanha - de Biescas até a subida em Formigal, de montanha com 146,4km. O espanhol da Astana suportou a forte subida final e completou o percurso em 3h41min, colocando 25 segundos de frente para o canadense Michael Woods (EF), que travou um sprint final com o português Rui Costa (Emirates), o terceiro colocado A surpresa da etapa foi a falta de pernas do favorito Primoz Roglic, esloveno que é o atual campeão da prova e que liderava a Vuelta até a etapa deste domingo. Ele estava no pelotão de líderes, que seguia a 55s de Inzaguirre, mas não suportou o ritmo final e chegou num grupo a apenas 1m38s do vencedor. Com isso, o equatoriano Richard Carapaz (que estava no grupo com 55s de deficit) assumiu a liderança geral.