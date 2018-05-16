Vôlei, atletismo e basquete são destaques do fim de semana do Junes

O Jogos Universitários do Espírito Santo (Junes) recebe, neste final de semana, as partidas de vôlei de praia e atletismo entre as modalidades. Serão, ao todo, 40 jogos, incluindo, também, handebol, basquete e futsal. Desta vez, as disputas têm início na sexta-feira (18), com o futsal masculino. UCL e UFES jogam pelas quartas de final, a partir das 19h30, no Ginásio Paulo Pimenta, Sesport, em Bento Ferreira, Vitória. No domingo (20), serão definidas as duplas vencedoras do vôlei de praia, masculino e feminino.

No sábado (19), começam as disputas no vôlei de praia e atletismo. No vôlei de praia feminino, se enfrentam as equipes da Doctum, UVV, UFES e Fabra. No masculino, além da Doctum, Fabra e UFES, IFES e Multivix também estão na briga. Os jogos começam às 8h30, na Sesport. Já o Atletismo será realizado na UFES, a partir das 8h.

No basquete terá a última rodada da fase classificatória da competição Crédito: Thiago Guimarães/Divulgação

Ainda no sábado, haverá jogos de futsal e handebol, no Ginásio Paulo Pimenta. No futsal, as equipes do masculino se enfrentam pelas quartas de final, a partir das 12h15, com UFES x IFES, seguido de Doctum x Multivix e UFES x Multivix. Antes, às 11h, jogam as meninas do futsal, representando Multivix e UFES. No handebol feminino, por sua vez, UVV e Multivix se enfrentam às 8h30, enquanto no masculino, a Universidade Federal joga contra a Multivix, às 9h45.

No domingo, as duplas do vôlei de praia voltam à Sesport para disputarem as finais. Os jogos começam às 9h, com as semifinais nas categorias feminina e masculina.

Também no domingo, estão previstas as semifinais do futsal masculino, a partir das 13h30. No handebol, as meninas da Doctum enfrentam a Salesiana às 8h30 e em seguida, pelo masculino, jogam Multivix, Pitágoras, IFES, UFES e Fabra. As partidas serão realizadas no Ginásio Paulo Pimenta.

No basquete, é a vez da última rodada da fase classificatória da chave única. Os meninos da UVV e FDV se enfrentam a partir das 10h, no Ginásio Audifax Barreto, na Sesport.