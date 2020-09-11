Vittoria Lopes representa o Brasil em etapa da Copa do Mundo de Triathlon na República Tcheca

Crédito: Após conquistar um bom resultado no Campeonato Mundial de Triathlon, na Alemanha, Vittoria Lopes está na República Tcheca para defender mais uma vez o Brasil (Divulgação/ITU

Após conquistar um bom resultado no Campeonato Mundial de Triathlon, disputado em Hamburgo, na Alemanha, na última semana, tanto no individual quanto na prova de revezamento, Vittoria Lopes está na República Tcheca para defender mais uma vez o Brasil.

Desta vez, disputará uma etapa da Copa do Mundo, neste domingo. O evento acontece em Karlovy Vary, às 10h (horário de brasília), no formato Standart, o mesmo que será disputado nos Jogos de Tóquio, que conta com 1,5km de natação, 40km de ciclismo e 10km de corrida.

Melhor sul-americana do Mundial, Vittoria Lopes chegou em 15º lugar, mas chegou a liderar a prova durante o ciclismo. Agora, espera usar a experiência adquirida e a retomada do ritmo de competição para aprimorar ainda mais sua performance.

- Hamburgo foi uma competição interessante. Consegui sair bem da água, em 6º lugar, e fiz também uma boa prova de ciclismo. Mas acabei sentindo um pouco a corrida. De qualquer forma, depois de um ano sem competir, tive vários pontos positivos. Meu corpo ainda está se adaptando, tive algumas dores ao longo da semana, mas espero conseguir ser ainda melhor aqui - disse Vittoria, que ocupa o 10º lugar na lista de largada da Copa do Mundo.

E o incentivo para um bom resultado não vem só da experiência adquirida na última semana. Pela primeira vez na República Tcheca, Vittoria conheceu o percurso da prova e ficou encantada com as belezas locais.

- Estou muito animada por esta prova. A cidade aqui é muito linda. A natação será em uma piscina natural e o ciclismo e a corrida passam pelo centro da cidade, que é toda histórica. Pudemos conhecer o percurso ao longo da semana e é muito lindo. Tomara que nos inspire durante o trajeto - frisou.