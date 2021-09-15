Village do L'Étape Brasil de ciclismo será em novo local em 2021

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O Centro de Eventos André Franco Montoro, em Campos do Jordão (SP), será o novo local do Village do L'Étape Brasil by Tour de France. O espaço vai receber os ciclistas amadores de 24 a 26 de setembro. Será a sétima edição da prova no País com percursos nas versões de 104 quilômetros (completa) e 60 quilômetros pelas estradas do Vale do Paraíba.

Além de ser o local da retirada do kit atleta, grandes marcas e empresas farão a exposição de seus serviços e produtos, entre outras experiências e surpresas para conhecer e testar. A abertura dos portões será na sexta-feira (24), a partir das 12h. No dia seguinte, no sábado (25), o Village funcionará das 9h às 22h. Na data da prova,

O novo local fica no bairro Abernéssia e substituiu o Parque do Capivari, que sediou a concentração dos ciclistas nos últimos três anos e agora está em reforma.

- O novo local é maior e oferece melhor estrutura para os participantes, staff, lojistas e expositores. Além disso, tem acesso mais fácil e com estacionamento amplo para todos os envolvidos na prova. Outra vantagem é área coberta e ampla para caso de chuva - explicou Fábio Bodra, organizador da prova.

A organização do L'Étape Brasil by Tour de France seguirá tomando as medidas sanitárias e de prevenção necessárias para dar mais segurança a todos em relação à pandemia de Covid-19.

- Devido a pandemia, o local terá espaço exclusivo para os atletas amadores sem misturar com os visitantes do Parque do Capivari, onde ficou o Village nas últimas três edições. Foi tudo pensado para cumprir os protocolos do Estado - disse Fábio Bodra, organizador do L'Étape Brasil.

O percurso será 100% fechado para o trânsito de veículos durante o L'Étape Brasil. Os atletas ainda vão contar com motos de apoio, ambulâncias, helicóptero e oficiais de pistas, além de pontos de hidratação, alimentação, apoio mecânico fixo e veículos para suporte espalhados pelo percurso.