Vila Velha volta a receber etapa do Brasileiro de Vôlei de Praia

Demorou dez longos anos, mas finalmente a espera acabou. Em outubro, mais precisamente entre os dias 11 e 21, tem etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia nas areias da Praia da Costa em Vila Velha, no Espírito Santo. O evento de lançamento oficial contou com a presença da dupla capixaba Alison e André Stein.

A Praia da Costa vai receber o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo/13-08-15

Campeão olímpico nos Jogos do Rio em 2016, Alison estava visivelmente empolgado com a volta de uma etapa do Brasileiro ao seu "habitat natural". O Mamute destacou que já vinha recebendo cobranças de torcedores sobre a volta do circuito à Vila Velha.

- Estou muito feliz porque o circuito está voltando pro nosso estado, pra praia que a gente treina que é a Praia da Costa, em Vila Velha. O povo passa e para assistir os nossos treinos e sempre cobra "pô, quando vai ter jogo aqui?", "quando a gente vai poder assistir vocês ao vivo?". Sinceramente a gente não vê a hora. Por mais que a gente tenha a experiência de vários torneios, eu não vejo a hora dessa arena estar lotada, e as pessoas no calçadão querendo entrar, o pessoal gritando o nosso nome, isso é de arrepiar. É isso que nos motiva todos os dias a treinar, se motivar, se um atleta dentro e fora de quadra. E a gente pretende fazer um ótimo torneio, independente do resultado. Queremos sempre levar o nosso estado ao lugar mais alto.

André Stein e Alison posam no evento de lançamento da etapa de Vila Velha do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Crédito: Fernando Madeira

André Stein revelou que antes de ser atleta, presenciou a última etapa que aconteceu na Praia da Costa, em 2008, como espectador, mas que também se criou como jogador na areias que receberão o torneio. O agora campeão mundial conta que, como o local que vai acontecer a competição é onde normalmente faz os treinos quando a dupla está no Espírito Santo, pode haver uma vantagem em relação aos adversários.

- Fiquei muito feliz de saber que a etapa ia vir pra Vila Velha. É a praia que eu mais gosto porque eu venho desde criança. Inclusive a primeira vez que eu vi o vôlei de praia foi na Praia da Costa. Eu lembro que no ano de 2008, foi a primeira e praticamente única etapa que eu vi antes de começar a praticar o vôlei. Fico muito feliz de agora, 10 anos depois, estar podendo voltar, mas desta vez jogando e ao lado de um campeão olímpico. E além disso, é o local que a gente treinava, então a gente está acostumado com a areia, já conhece, tem alguns pontos de referência. Claro que com a arena e com as quadras, algumas coisas mudam. Mas é sempre bom jogar em casa, perto da família e dos amigos. Acho que tem um sabor especial jogar em casa.