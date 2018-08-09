Vila Velha promete muita luta pelo bi do Estadual de Futebol de Areia

Com equipe formada por diversos atletas de alto nível, Vila Velha, campeã em 2011, vai lutar pelo bicampeonato no 18º Estadual de Futebol de Areia, que começa neste domingo (12), na Praça dos Namorados, na Praia do Canto, em Vitória. Quem garante é o técnico Jorginho da Praia, uma das personalidades mais conhecidas da modalidade no Espírito Santo, que integrou a primeira seleção capixaba, vice-campeã brasileira em 1998.

O time de Vila Velha está pronto para o Estadual de Futebol de Areia Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre

Estamos treinando forte. E confiantes sim em lutar pelo lugar mais alto do pódio. Nosso elenco conta com atletas experientes, vários com passagens pela seleção capixaba, e atletas jovens, que têm tudo para desempenhar grande papel no evento e se revelarem para todo o Brasil já que são bastante talentosos.

Dentre as feras do elenco, Jorginho cita Erick Lyrio, considerado uma das grandes revelações do futebol de areia capixaba, com passagens pela seleção do Espírito Santo; Ralson e Dodô, ambos com participações nos principais campeonatos do país defendendo o Rio Branco; o veterano Jô, campeão brasileiro em 2010 pela seleção capixaba e Rodrigo Cruz, que atuou pelos principais clubes de futebol de campo e seleções de futebol de areia do Estado.

Nós temos um grupo forte. A cada dia de treino nos aprimoramos. Sempre quando entramos em competições procuramos constar entre as quatro melhores. No Estadual, se os adversários darem brecha vamos ser campeões pode apostar, afirmou Ralson, acrescentando que a maior característica da equipe é a marcação forte e o contra-ataque rápido.

O Estadual