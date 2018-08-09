Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol de Areia

Vila Velha promete muita luta pelo bi do Estadual de Futebol de Areia

A equipe, comandada pelo técnico Jorginho da Praia, terá no elenco nomes como Erick Lyrio, Ralson, Jô e Dodô
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2018 às 13:48

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 13:48

Com equipe formada por diversos atletas de alto nível, Vila Velha, campeã em 2011, vai lutar pelo bicampeonato no 18º Estadual de Futebol de Areia, que começa neste domingo (12), na Praça dos Namorados, na Praia do Canto, em Vitória. Quem garante é o técnico Jorginho da Praia, uma das personalidades mais conhecidas da modalidade no Espírito Santo, que integrou a primeira seleção capixaba, vice-campeã brasileira em 1998.
O time de Vila Velha está pronto para o Estadual de Futebol de Areia Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre
Estamos treinando forte. E confiantes sim em lutar pelo lugar mais alto do pódio. Nosso elenco conta com atletas experientes, vários com passagens pela seleção capixaba, e atletas jovens, que têm tudo para desempenhar grande papel no evento e se revelarem para todo o Brasil já que são bastante talentosos.
Dentre as feras do elenco, Jorginho cita Erick Lyrio, considerado uma das grandes revelações do futebol de areia capixaba, com passagens pela seleção do Espírito Santo; Ralson e Dodô, ambos com participações nos principais campeonatos do país defendendo o Rio Branco; o veterano Jô, campeão brasileiro em 2010 pela seleção capixaba e Rodrigo Cruz, que atuou pelos principais clubes de futebol de campo e seleções de futebol de areia do Estado.
Nós temos um grupo forte. A cada dia de treino nos aprimoramos. Sempre quando entramos em competições procuramos constar entre as quatro melhores. No Estadual, se os adversários darem brecha vamos ser campeões pode apostar, afirmou Ralson, acrescentando que a maior característica da equipe é a marcação forte e o contra-ataque rápido.
O Estadual
O Estadual Masculino será aberto, às 9 horas, com o jogo entre Marechal Floriano e Vila Velha. Depois se enfrentam: Anchieta x Guarapari e Viana x Rio Novo do Sul. Santa Leopoldina folgará.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados