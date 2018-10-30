Vila de Itaúnas será palco do 14º Ita Biker, com percurso de 77km

A Vila de Itaúnas será palco de mais um campeonato de ciclismo: a 14ª edição do Ita Biker. O evento, que acontece nos dias 10 e 11 de novembro, terá uma premiação de R$ 12.000. No primeiro dia, entram em ação os atletas profissionais, que terão um duro percurso de 77km com muitas trilhas. Eles terão seu tempo congelado e disparado novamente na largada do segundo dia, que contará com mais 46km de prova, além de competidores amadores.
Além das disputas, o evento ainda terá uma área de fisioterapia, tenda de cerveja artesanal, espaço kids com várias apresentações culturais e uma pista montada na praça da Vila de Itaúnas para a garotada pedalar, concorrendo na categoria Ita Biker Kids. As crianças de 7 a 13 anos também poderão participar no Biker Kids, em um circuito especialmente montado para elas.
A expectativa é de 400 ciclistas na prova. Os interessados devem acessar o site www.casinhadeaventuras.com.br.
14ª edição do Ita Biker 2018
Data: dias 10 e 11 de novembro
Local: Itaúnas, em Conceição da Barra
Inscrições e mais informações: 27-99981-9616