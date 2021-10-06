Vibra patrocina a Porsche XP Private Cup, que terá gasolina Petrobras Podium em todos os carros

Crédito: Beto Santana

A partir da etapa deste fim de semana, dias 9 e 10 de outubro, em Goiânia, a Vibra passa a patrocinar a Porsche XP Private Cup, em vínculo válido até o fim da temporada 2021. O acordo determina o fornecimento de gasolina Petrobras Podium a todos os carros de corrida e de serviço, além de propriedades de marketing a serem exploradas por Vibra.

VÍDEO: Lutador de MMA morre após nocaute em estreia no boxe sem luvasNo marco do novo patrocínio e em linha com os valores ambientais preconizados por Vibra, a Porsche XP Private ampliará de 700 para 1.000 toneladas o montante de CO2 neutralizado por intermédio da iniciativa Porsche Impact, serviço desenvolvido pela montadora em 2018 e que possibilita aos consumidores da Porsche a neutralização das emissões de dióxido de carbono de seus modelos de rua.

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Além do combustível premium em seus tanques de gasolina, Porsche, o carro de corrida mais produzido no planeta, vai exibir a marca Petrobras Podium em sua carenagem. O acordo com Vibra determina também a exibição da marca em propriedades como backdrop do pódio, placas de pista, bandeiras de pit-lane, as torres de abastecimento usadas nas corridas da Porsche XP Private Endurance Series, lotes de credenciais VIP e Porsche Experience (as ações de "ride along" realizada para convidados usando os carros de competição equipados com bancos para passageiros).

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