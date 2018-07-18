Viana recebe a grande final do Brasileiro de Enduro de Regularidade

Os mais famosos motociclistas de enduro do país prometem agitar as trilhas de Viana durante este final de semana (21), na grande final do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade. Será primeira vez que o município irá receber a final do evento esportivo. A prova do enduro nas motocicletas é válida pelas 21ª, 22ª, 23ª e 24ª etapas do Brasileiro. Entre os cenários da disputa, estão as estradas de Peixe Verde, Formate, Biriricas, Domingos Martins e Marechal.

O Viana Adventure 2018 terá como base a Praça Expedicionária Jerônimo Leite, em Viana, e cruzará os municípios de Cariacica, Domingos Martins, Marechal Floriano e Santa Leopoldina. O roteiro passa pelas trilhas e estradas rurais da região.

Está será a grande final do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade Crédito: Idario Cafe/Divulgação

A final pode consagrar o nome de três pilotos capixabas: Jomar Grecco, Sandro Hoffmann e Késsia Tristão, os atuais lideres nas categorias master, sênior e feminina da competição.

Na liderança da categoria master aparece o piloto de Pedra Azul, Jomar Grecco. Ele, que já alcançou o título da competição outras duas vezes, quer se tricampeão em Viana. Outro capixaba que é destaque em competições de enduro de regularidade e que pode sair de Viana com mais um título nacional é Sandro Hoffmann. O piloto é o atual líder da categoria sênior do Campeonato Brasileiro e, se for o campeão, receberá o 300º título de sua carreira.

Estou me preparando para vencer. Intensifiquei meus treinamentos já que estou retornando à categoria que disputei pela primeira vez em 1998, então quero o troféu para celebrar esse momento importante para minha carreira, disse.

Na categoria feminina, o primeiro lugar da competição pertence a uma capixaba: a atleta de Venda Nova, Késsia Tristão. Vou para o Viana Adventure com o mesmo lema que me fez vencer as outras provas que participei: 'Desistir nunca'. A prova será pesada, mas tenho me preparado para disputa.

Chance de conquistas

A equipe Honda Racing pode faturar dois títulos. O piloto mineiro Dário Júlio é líder absoluto da categoria Over 40 e está muito perto de conquistar o tetra.

Eu fiquei muito tempo sem disputar o Brasileiro de Enduro de Regularidade. A última vez que tinha disputado o campeonato completo havia sido em 2009, quando fui campeão da Master. Ter a possibilidade de ser campeão logo no primeiro ano de minha volta é muito especial para mim, afirmou. Por estar disparado na liderança, Dário Júlio avalia que o título já possa ser garantido no primeiro dia de prova, quando serão disputadas duas etapas. Se eu fizer duas boas etapas, eu já fecho. Mas quero ser campeão vencendo todas as provas, isso aí eu ainda não tenho em meu currículo, completou.

Dário Júlio vai em busca do quarto título do Brasileiro de Enduro de Regularidade Crédito: Angelo Savastano/Divulgação

Já Tunico Maciel está na briga direta pelo título da master e está atrás justamente do capixaba Jomar Grecco. Além de disputar o Brasileiro, Tunico é piloto de Rally Cross Country e está na reta final dos treinamentos para a disputa do Rally dos Sertões, principal prova do calendário nacional.

O Rally dos Sertões é muito importante na temporada, então preciso ter cautela, não posso me arriscar. De qualquer forma, estou bastante confiante. Quero ir para Viana, fazer meu trabalho bem feito e trazer o título para casa, completou o piloto.

Brasileiro de Enduro de Regularidade

Data: de sexta a domingo

Local: saída da Praça Expedicionário Jerônimo Leite, em Viana Sede