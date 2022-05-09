Veteranos e estreantes brilham na inauguração de desafio de kickboxing

A primeira edição do The Challenge Kick Boxing Edition foi realizada no último sábado, na Arena de Lutas, em São Paulo (SP), com cinco combates envolvendo veteranos e estreantes na modalidade.O evento principal foi a revanche histórica entre Maurício Reanho e Alessandro Scalamandré, ambos com 51 anos.

Os dois ex-atletas amadores voltaram a competir após décadas e organizaram em um grupo de WhatsApp uma nova luta após mais de 30 anos. Para chegar até a data do combate, os dois voltaram a treinar mais intensamente e perderam peso para bater os 76 kg combinados pela organização.

O duelo no novo milênio ocorreu com as regras do full contact e o resultado de 2022 foi diferente de 1985, com vitória por decisão unânime para Alessandro. Todos os juízes deram 30 a 27 para o paulista, que havia perdido por TKO no ano de 1987. Os veteranos subiram ao ringue com capacete, protetor de cabeça e luvas de 16 onças, além de muita vontade de mostrar superação.

- Agora o resultado mudou. Eesperei 35 anos para isso, eu já tenho 51 anos, não é fácil, fiquei cinco meses em preparação, muito treino. Com a minha idade, cada articulação, cada músculo, cada movimento que a gente conseguia fazer com extrema facilidade, agora não vai, tenho que valorizar esse resultado. A gente se esforçou, começou com uma brincadeira no WhatsApp e nos esforçamos muito pra chegar até aqui - declarou Alessandro ‘The Snail’ Scalamandré.

Agora com o placar empatado, Maurício ‘Canivete’ Reanho espera que The Challenge Kick Boxing Edition organize mais uma revanche com o amigo das artes marciais. Segundo o empresário de Piracaia (SP), valeu todo esforço feito pelos lutadores.

- Ele merece muito, foi uma luta muito sadia, a gente falava um com o outro, queríamos saber como estava o condicionamento físico de cada um, eu tenho uma enorme gratidão, ele se preocupava comigo e eu me preocupava com ele, agora está 1 a 1, esperar mais um tempo aí, me condicionar melhor para daqui uns seis ou sete meses combinar mais uma luta - comentou Maurício ‘Canivete’ Reanho.

A próxima grande noite de combates na Arena de Lutas, em São Paulo (SP), será o Boxing For em 29 de março, com apresentações de Esquiva Falcão, Lila Furtado e Eduardo Costa Pará. O The Challenge Kick Boxing Edition deve ter sua segunda edição no mês de novembro.Resultados – The Challenge Kick Boxing Edition

1° combate – Gustavo Santana vence Rafael CavalheiroResultado: Decisão Unânime (27/30) (27/30) (28/29)Limite de peso: 65kg

2° combate – Breno Soares vence Heitor Pinheiro dos SantosResultado: TKO – 1° RoundLimite de peso: 55kg

3° combate – Vinicius Brito vence Luca FortisResultado: Decisão Unânime (27/30) (27/30) (27/30)Limite de peso: 75kg

4° – Luca Marco Antônio vence Gabriel SaidResultado: Decisão Unânime (30/27) (30/29) (29/28)Limite de peso: 82kg

5° – Alessandro ‘The Snail’ Scalamandré vence Maurício ‘Canivete’ ReanhoResultado: Decisão Unânime (30/27) (30/27) (30/27)Limite de peso: 76kg