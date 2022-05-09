Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Veteranos e estreantes brilham na inauguração de desafio de kickboxing

Evento marcou revanche entre atletas amadores após mais de 30 do resultado inicial
...

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 19:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2022 às 19:46
A primeira edição do The Challenge Kick Boxing Edition foi realizada no último sábado, na Arena de Lutas, em São Paulo (SP), com cinco combates envolvendo veteranos e estreantes na modalidade.O evento principal foi a revanche histórica entre Maurício Reanho e Alessandro Scalamandré, ambos com 51 anos.
Os dois ex-atletas amadores voltaram a competir após décadas e organizaram em um grupo de WhatsApp uma nova luta após mais de 30 anos. Para chegar até a data do combate, os dois voltaram a treinar mais intensamente e perderam peso para bater os 76 kg combinados pela organização.
O duelo no novo milênio ocorreu com as regras do full contact e o resultado de 2022 foi diferente de 1985, com vitória por decisão unânime para Alessandro. Todos os juízes deram 30 a 27 para o paulista, que havia perdido por TKO no ano de 1987. Os veteranos subiram ao ringue com capacete, protetor de cabeça e luvas de 16 onças, além de muita vontade de mostrar superação.
- Agora o resultado mudou. Eesperei 35 anos para isso, eu já tenho 51 anos, não é fácil, fiquei cinco meses em preparação, muito treino. Com a minha idade, cada articulação, cada músculo, cada movimento que a gente conseguia fazer com extrema facilidade, agora não vai, tenho que valorizar esse resultado. A gente se esforçou, começou com uma brincadeira no WhatsApp e nos esforçamos muito pra chegar até aqui - declarou Alessandro ‘The Snail’ Scalamandré.
Agora com o placar empatado, Maurício ‘Canivete’ Reanho espera que The Challenge Kick Boxing Edition organize mais uma revanche com o amigo das artes marciais. Segundo o empresário de Piracaia (SP), valeu todo esforço feito pelos lutadores.
- Ele merece muito, foi uma luta muito sadia, a gente falava um com o outro, queríamos saber como estava o condicionamento físico de cada um, eu tenho uma enorme gratidão, ele se preocupava comigo e eu me preocupava com ele, agora está 1 a 1, esperar mais um tempo aí, me condicionar melhor para daqui uns seis ou sete meses combinar mais uma luta - comentou Maurício ‘Canivete’ Reanho.
A próxima grande noite de combates na Arena de Lutas, em São Paulo (SP), será o Boxing For em 29 de março, com apresentações de Esquiva Falcão, Lila Furtado e Eduardo Costa Pará. O The Challenge Kick Boxing Edition deve ter sua segunda edição no mês de novembro.Resultados – The Challenge Kick Boxing Edition
1° combate – Gustavo Santana vence Rafael CavalheiroResultado: Decisão Unânime (27/30) (27/30) (28/29)Limite de peso: 65kg
2° combate – Breno Soares vence Heitor Pinheiro dos SantosResultado: TKO – 1° RoundLimite de peso: 55kg
3° combate – Vinicius Brito vence Luca FortisResultado: Decisão Unânime (27/30) (27/30) (27/30)Limite de peso: 75kg
4° – Luca Marco Antônio vence Gabriel SaidResultado: Decisão Unânime (30/27) (30/29) (29/28)Limite de peso: 82kg
5° – Alessandro ‘The Snail’ Scalamandré vence Maurício ‘Canivete’ ReanhoResultado: Decisão Unânime (30/27) (30/27) (30/27)Limite de peso: 76kg
Crédito: RevanchehistóricaentreMaurícioReanhoeAlessandroScalamandré,de51anos,foiatração(Foto:OnBoardSports

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Manami Ocean Living
Mercado imobiliário de luxo bate recordes e impulsiona crescimento do alto padrão no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados