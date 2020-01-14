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Bicampeonato

Ventos ajudam e capixaba conquista o Brasileiro de Vela, em Brasília

Velejadora do Iate Clube,  Odile Ginaid obteve ótimos resultados nas sete etapas disputadas no Lago Paranoá para sagrar-se bicampeã na classe laser

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 17:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2020 às 17:34
Odile Ginaid faturou o bicampeonato da classe Laser de vela, em Brasília Crédito: André Silva/Divulgação
"Começar o ano com o pé direito". Quem seguiu à risca esse pensamento foi a velejadora do Iate Clube do Espírito Santo e atleta da Marinha do Brasil, Odile Ginaid, que garantiu o bicampeonato no 46º Campeonato Brasileiro de Laser Radial, na classe feminino e foi vice-campeã geral da competição, realizada entre os 04 a 10 de janeiro, em Brasília. Este ano o Brasileiro teve recorde de participantes inscritos,  com 90 barcos no total.
Realizado no Lago Paranoá, conhecido por ventos inconstantes, o Campeonato Brasileiro de Laser 2020 foi validado com sete regatas e os velejadores tiveram três dias com ótimas condições de vento. A capixaba Odile Ginaid usou da experiência de anos de vela para garantir o bicampeonato.
Odile subiu ao lugar mais alto do pódio com a bandeira do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Iate Clube do ES
"Por ser um campeonato longo e com muitos competidores, minha estratégia foi velejar buscando resultados constantes. Das sete regatas, em seis delas estive entre os top 10. Minha estratégia foi não arriscar muito, pois qualquer resultado ruim poderia me tirar do pódio. Estou muito feliz e realizada em ter começado o ano da melhor forma possível, ressaltou.
A velejadora capixaba complementou sobre a dificuldade encontrada nas regatas. "O Brasileiro é uma das competições mais importante do calendário anual da vela e poder começar o ano garantindo um título significativo e representar o Espírito Santo e o Iate Clube, é gratificante".

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