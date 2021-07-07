'Venho treinando forte e me redescobrindo' afirma Ygor Coelho

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Apesar da pouca idade, Ygor Coelho, chegará às competições do Japão, no fim deste mês, mais experiente e confiante. Em 2016, ele foi o primeiro atleta brasileiro da história da modalidade a disputar o maior evento poliesportivo do mundo, com apenas 19 anos.

Depois disso, a carreira de Ygor decolou. Em 2017, foi ouro no Campeonato Pan-Americano, título que repetiu em 2018. Em 2019, fez história novamente ao conquistar a primeira medalha de ouro para no Brasil no Badminton nas competições em Lima, no Peru.

O jovem atleta que ocupa hoje a 22ª posição no ranking mundial, segue treinando na Dinamarca, onde mora desde 2018. A seguir, Ygor conta como estão os preparativos e expectativas para a sua segunda participação no maior evento poliesportivo do mundo.

Em entrevista ao time Nissan, o atleta contou sobre seus treinos, expectativas e desafios para a sua segunda participação no maior evento poliesportivo do mundo que tem início neste mês.

- Meus preparativos finais para Tóquio estão sendo na Dinamarca, onde moro. Acabei de competir meu último torneio, o International Challenge da Espanha, em Madri. Venho treinando forte e me redescobrindo no circuito mundial. Agora é o momento de ajustar os treinos para a reta final, para chegar lá na minha melhor forma possível - disse Ygor.

O atleta brasileiro acredita que a experiência de 2016 pode o ajudar nesta edição.

- A minha expectativa é sair da fase de grupos e tentar a minha primeira medalha olímpica. A experiência de 2016 têm me ajudado não só para o Japão como também foi fundamental nas competições dos últimos anos, como os Jogos Pan-Americanos, Sul-Americanos, os mundiais e torneios internacionais. Esse ciclo foi muito especial porque consegui conquistar coisas no badminton que nenhum brasileiro alcançou até então. A Rio 2016 me deu essa experiência única e estou muito feliz de estar classificado e poder viver novamente esse momento, dessa vez mais experiente - contou o jogador.

O carioca comentou sobre qual acredita que será o seu maior desafio.