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Velocidade

Velocidade e muitas disputas marcam o fim de semana do Estadual de Kart

A largada foi dada em quatro categorias: F400 Cup, Sprinter, Sprinter Jr e PKI, de kart indoor

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 00:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 00:47
Com disputas acirradas e muitas ultrapassagens, foram realizadas as 5ª e 6ª etapas do Campeonato Capixaba de Kart, no Kartódromo da Serra, no último sábado. A largada foi dada em quatro categorias. A F400 Cup, com 22 pilotos no grid, teve Márcio Eduardo (GTM Racing / Mercedes-Benz) como vencedor, seguido por Caio Cunha Miguel (GTM Racing / Mercedes-Benz) e Fabrício Forgolin ( Filipe Racing). Márcio Eduardo, conhecido como Baiano, não deu chances para os demais pilotos. O líder do campeonato é Caio Cunha Miguel, seguido de perto por Relmo Serafim (GS Motorsport).
O Campeonato Capixaba de Kart aconteceu no último fim de semana Crédito: Divulgação
Na categoria Sprinter, destaque para o piloto Ariel Varella (GS MotorSports), vencedor da etapa, e em franca recuperação no campeonato, já que não participou das 1ª e 2ª etapas, com Lucas Behague (Fernandes Competições) em segundo e Sandro Cibien (Filipe Racing) em terceiro. Já na liderança do Campeonato está o espanhol Miguel Nieto ( Fernandes Competições ) com Lucas Behague ( Fernandes Competições ) em segundo a dois pontos do líder.
Na Sprinter Jr, o Vencedor da etapa foi Pedro Sá (Corbacho Competições), mas a liderança do campeonato contínua com João Sartório (Darthagnan Racing), seguido por Pedro Sá e Sandrinho Cibien (Filipen Racing). As próximas etapas prometem muitas disputas pela liderança do campeonato.
Na categoria PKI, de kart indoor, destaque para Guilherme Barbosa, vencedor da etapa, seguido por Marcelo e Felipe Simor.

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