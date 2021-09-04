Velejadores fazem ajustes finais e largam para o Brasileiro de Vela de Oceano em Ubatuba

Crédito: Aline Bassi / Balaio de Ideias

A sexta-feira,dia 3, foi o dia da chegada da maioria dos velejadores e os ajustes finais no Pier para a disputa, a partir deste sábado, 4, do Campeonato Brasileiro de Vela de Oceano nas classes ORC, BRA-RGS e Clássicos em conjunto com a 12ª edição do International Paint Ubatuba Sailing Festival. O evento vai até a terça-feira, dia 7, e faz parte das comemorações de 60 anos do Ubatuba Iate Clube, que completa 60 anos do Ubatuba Iate Clube

O veleiro Phoenix, o mais moderno do Brasil, disputa sua segunda competição após a estreia com o quarto lugar geral na Semana de Vela de Ilhabela, em julho. Com participações naThe Ocean Race, a Regata de Volta ao Mundo, o catarinense André Fonseca, o Bochecha, se mostrou esperançoso com ajustes do barco comandado por Eduardo Souza Ramos: "Segunda vez que iremos navegar no barco, evoluímos mais em relação à Semana de Vela, temos um pouco mais de conhecimento, seguimos aprimorando as manobras e o sistema do barco que ainda não estava completo na estreia e agora vamos tentar tirar mais do barco, da tripulação e ver se consegue terminar no pódio. O que vai contar mais é nosso conhecimento no barco", disse Fonseca. O veleiro Phoenix ganhou o reforço de peso de Marco Grael, filho de Torben Grael, que está na equipe após a disputa Olímpica.

A família Grael vem quase que completa para a disputa com Torben Grael em seu veleiro Clássico, Lady Lou, campeão ano passado do Ubatuba Sailing Festival, buscando mais uma conquista e o título brasileiro na classe BRA-RGS e nos Clássicos. Ele terá a companhia de sua esposa, Andrea Grael. Torben terá a concorrência do Bruschetta, barco com o pentacampeão mundial, Maurício Santa Cruz,na tripulação.

Irmão de Torben, Lars Grael competirá no Avohai na principal classe, a ORC onde promete travar uma disputa forte com o Phoenix e outros concorrentes como o Rudá Blue Seal, vice-campeão da Semana de Vela de Ilhabela que tem Mario Martinez no comando e à bordo o sul-africano radicado em São Paulo, Ken Venn.

O primeiro dia tem prevista, com largada às 12h ,uma regata longa de percurso com destino à Ilha da Vitória, nas proximidades de Ilhabela (SP) e o retorno para Ubatuba. A competição seguirá até a terça-feira, dia 7, com regatas sempre a partir das 12h.

O 12º International Paint Ubatuba Sailing Festival tem 40 barcos confirmados.

O Campeonato Brasileiro de Vela de Oceano, 12º International Paint Ubatuba Sailing Festival, tem o patrocínio da International Tintas é uma realização do Ubatuba Iate Clube, com o apoio da Associação Brasileira de Vela de Oceano.

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