Velejadores de SC e do RJ se garantem no Mundial de Optimist

Os velejadores Davi Neves de Melissa Paradeda, do Veleiros da Ilha (SC), classificaram-se para o Campeonato Mundial de Optimist, que será realizado em Bedrum, na Turquia, entre entre 27 de junho e 7 de julho. As vagas foram conquistadas neste domingo (13) após o encerramento do 44º Campeonato Sul-Brasileiro de Optimist, válido como Seletiva para a formação das equipes do Brasil para as competições internacionais. Além de Davi e Mel, Arthur Back, Joana Gonçalves e Zion Brandão, todos do Rio de Janeiro, completam a seleção brasileira na Turquia.
Após cinco dias de condições variadas, o campeonato foi encerrado neste domingo consagrando Davi Neves como grande campeão. O atleta do Iate Clube de Santa Catarina comemorou o bicampeonato em casa. Com 18 pontos perdidos, Davi consolidou uma ótima campanha no último dia de regatas com dois segundos lugares. Zion Brandão ficou em segundo lugar e Arthur Back em terceiro. Já na categoria Feminino, Joana Gonçalves foi a primeira colocada, seguida por Mel Paradeda e Sophia Osthoff, do ICRJ.
Henrique Tannous, Lara Candemil e Julio Floriano garantem vagas:
O Veleiros da Ilha comemorou mais três classificações para as competições internacionais. Henrique Tannous, Lara Candemil e Julio Floriano farão parte da seleção no Campeonato Norte-Americano, que será realizado em Bahamas, em novembro. Além disso, o trio se junta a Davi e Mel no Sul-Americano, que este ano acontece no mês de outubro, no Rio de Janeiro.
Com cinco velejadores classificados para compor as equipes brasileiras, o Veleiros da Ilha reafirma sua posição como um dos clubes que mais formam atletas de base no país. O Clube contou ainda com outros velejadores com boas participações no evento. Lucca Carbone ficou em 46º lugar na flotilha ouro. Pela flotilha prata, Heitor Rangel foi o primeiro colocado, seguido por Felipe Amado (22º), Ana Clara Carlin (31º) e Luiza Cardoso (35º).
Na categoria Estreantes, o gaúcho Teodoro Guadagnin foi o grande campeão. Atleta do Veleiros do Sul, ele liderou a competição desde o início e confirmou o título neste domingo. Na segunda posição ficou Sophia Cerqueira, do Clube dos Jangadeiros (RS), e em terceiro Uma Creixell, também do CDJ. Entre os atletas do Iate Clube de Santa Catarina, Gael Gouvea terminou em 11º, seguido por Barbara Furlin (16º), Helena de Brum (19º), Anna Scampini (20º) e Lucas da Cunha (21º).
Confira todos os atletas classificados:
Campeonato Mundial – Bodrum, Turquia – 27/6 a 7/7
Arthur Back (ICRJ – RJ)
Davi Neves (ICSC – SC)
Joana Cocchi Kubelka (ICRJ – RJ)
Zion Brandão (ICRJ – RJ)
Melissa Paradeda (ICSC – SC)
Europeu – Sonderborg, Dinamarca – 30/7 a 6/8
Enzo Ricardi (ICRJ – RJ)
Felipe Vicente (ICRJ – RJ)
Valentina Guimarães Roma (CICP – PE)
Sophia Osthoff (ICRJ – RJ)
Norte-Americano – Nassau, Bahamas – 13/11 a 20/11
Eduardo Essinger (ICRJ – RJ)
Felipe Kath Strassburger (CDJ – RS)
Henrique Tannous (ICSC – SC)
Stefano Siebert Francavilla (YCSA – SP)
Augusto Torre Mateus (VDS – RS)
Daniel Holck (CC – RJ)
Théo Sartor (YCSA – SP)
Lucas Araujo Sant’Anna (CICP – PE)
Renato Gomez Lunetta (ICB – DF)
João Marcelo Barbosa (ICRJ – RJ)
Maria Brum (ICRJ – RJ)
Julio Cesar Floriano (ICSC – SC)
Laura Santos Neves (ICRJ – RJ)
Lara Nakamura Candemil (ICSC – SC)
Gabriela Paixão (ICRJ – RJ)
Sul-Americano – Rio de Janeiro, Brasil – 7/10 a 14/10
Arthur Back (ICRJ – RJ)
Davi Neves (ICSC – SC)
Joana Cocchi Kubelka (ICRJ – RJ)
Zion Brandão (ICRJ – RJ)
Melissa Paradeda (ICSC – SC)
Enzo Ricardi (ICRJ – RJ)
Felipe Vicente (ICRJ – RJ)
Eduardo Essinger (ICRJ – RJ)
Felipe Kath Strassburger (CDJ – RS)
Henrique Tannous (ICSC – SC)
Stefano Siebert Francavilla (YCSA – SP)
Augusto Torre Mateus (VDS – RS)
Daniel Holck (CC – RJ)
Théo Sartor (YCSA – SP)
Valentina Guimarães Roma (CICP – PE)
Lucas Araujo Sant’Anna (CICP – PE)
Renato Gomez Lunetta (ICB – DF)
João Marcelo Barbosa (ICRJ – RJ)
Sophia Osthoff (ICRJ – RJ)
Maria Brum (ICRJ – RJ)
Julio Cesar Floriano (ICSC – SC)
Laura Santos Neves (ICRJ – RJ)
Frederico Corseuil (CC – RJ)
Breno José Macieira (ICB – DF)
Lara Nakamura Candemil (ICSC – SC)
Said Royo Visconti (ICRJ – RJ)
Ricardo Essinger (ICRJ – RJ)
Fernando Lourenço (CNC – RJ)
Gabriela Paixão (ICRJ – RJ)
Vitoria Viegas (ICB – DF)