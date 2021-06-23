Velejadores comemoram retorno da Semana de Vela de Ilhabela

Crédito: Fred Hoffmann

A comunidade da vela brasileira comemora a realização da 48ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela, que será disputada de 24 a 31 de julho de 2021, em parceria com a Prefeitura de Ilhabela, no Yacht Club de Ilhabela (YCI), no litoral norte paulista.

Após a não realização das regatas presenciais no ano passado, os organizadores confirmaram o evento, que terá protocolo rígido de combate ao Covid-19, incluindo a exigência de teste de PCR com 72 horas de antecedência para o credenciamento.

As inscrições já estão abertas pelo site www.sivilhabela.com.br para os veleiros nas classes ORC, RGS, Bico de Proa, Clássicos, C30 e HPE25. O evento também terá regatas virtuais como no ano passado.

A competição começará com as tradicionais provas de longa distância como Regata Alcatrazes Marinha do Brasil por Boreste, Toque Toque e Renato Frankenthal. A organização espera receber mais de 100 barcos nesta edição, praticamente a mesma quantidade da última edição presencial, que correu em 2019 com 123 veleiros nas raias do Canal de São Sebastião.

- Isso dá quase mil tripulantes para essa 48ª Semana de Vela. O que estamos vendo em todas regatas, nas poucas que estão acontecendo, é uma fome de velejar. Venham matar a fome conosco. Quanto às regatas, esperem sempre muita diversão. Nós vamos ter todas regatas que sempre ocorrer na Semana de Vela. Teremos muita barla-sota e regata de percurso médio. E uma coisa muito legal: nosso lado social está muito em alta com a regata Vela do Amanhã - disse Mauro Dottori, organizador e diretor de vela do Yacht Club de Ilhabela.

Velejadores de vários estados já se prepararam para navegar até Ilhabela e participar das provas. Um dos exemplos é o +Bravíssimo, de Vitória (ES). A equipe se preparar para a Semana Internacional de Vela de ilhabela o ano todo, pois trata do grande encontro da modalidade. A viagem rumo à Ilhabela deve começar em 15 de julho para as 400 milhas de distância de um lugar ao outro.

- Estamos felizes com a realização das regatas e vamos com a equipe praticamente toda capixaba. Vamos com tudo e ansiosos para correr em Ilhabela após um ano sem! A gente treina, trabalha e otimiza o barco para a Semana de Vela. Vamos nos divertir - explicou Luciano Secchin, do +Bravíssimo.

Atuais campeões brasileiros da classe ORC e vencedores da Santos Rio, os cariocas do Ventaneiro 3 também se mobilizam para a 48ª edição.

- Depois de um longo período estaremos de volta à belíssima raia da semana de vela. Esperamos encontrar todos nas regatas - comemorou Renato Cunha.

Inscrições

A Semana Internacional de Vela de Ilhabela volta a ser disputada no Canal de São Sebastião depois de dois anos. Na temporada passada ocorreu a edição virtual de 2020 com o aplicativo Virtual Regatta e o Talks, série de palestras online sobre o mundo do mar. As inscrições para as provas virtuais abrem nos próximos dias

Já os velejadores que querem correr as regatas devem fazer as inscrições exclusivamente pelo site oficial www.sivilhabela.com.br.

O acesso ao Sistema de Inscrições está disponível desde 18 de junho até o dia 19 de julho. O valor do pagamento da taxa de inscrição do veleiro será definido no momento da inscrição.

O simples cadastramento não garante nenhuma faixa de valor e sua inscrição só será efetivada após a quitação da inscrição.

O valor da inscrição do veleiro será calculado pela quantidade de tripulantes informada na inscrição obedecendo o mínimo informado na tabela abaixo:

Até 25 pés - mínimo 4 tripulantes

Até 26 pés - mínimo de 5 tripulantes

De 29 até 32 pés - mínimo de 6 tripulantes

De 33 até 40 pés - mínimo de 8 tripulantes

De 41 até 46 pés - mínimo de 10 tripulantes