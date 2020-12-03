Velejador é resgatado por adversário após barco partir ao meio

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A Vendée Globe 2020 viveu momentos de tensão na última terça-feira. O francês Kevin Escoffier (PRB) foi obrigado a abandonar a volta ao mundo em solitário sem escalas após seu barco partir ao meio.

O velejador foi resgatado pelo outro competidor e compatriota Jean Le Cam (Yes We Cam) depois de passar mais de 11 horas em um bote salva-vidas.

Kevin Escoffier disse que foi forçado a abandonar seu IMOCA depois que uma onda “dobrou o barco em dois” ao largo do Cabo da Boa Esperança, na África do Sul.

- Você vê as imagens de naufrágios? Foi assim, mas pior. Em quatro segundos o barco afundou, a proa dobrou em 90 graus. Abaixei a cabeça na cabine, uma onda estava chegando. Tive tempo de mandar uma mensagem antes que a onda fritasse a parte eletrônica. Foi uma loucura total.

Os organizadores da prova acionaram Jean Le Cam do barco Yes We Cam em uma missão de resgate, sendo o francês o competidor mais próximo do local.

- Eu disse a mim mesmo que ficaria de prontidão e esperaria pela luz do dia. Então pensei que no escuro seria mais fácil ver sua luz - disse Jean Le Cam.

O próprio Jean Le Cam foi resgatado nesta regata em 2009, depois de passar 16 horas em seu IMOCA virado.

- Assim que vi Jean, tive certeza de que seria salvo - disse Kevin.

O resgate não foi feito em condições normais, já que o mar tinha ondas de quase quatro metros.