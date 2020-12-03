Velejador é resgatado por adversário após barco partir ao meio

A Vendée Globe 2020 viveu momentos de tensão na última terça-feira. O francês Kevin Escoffier (PRB) foi obrigado a abandonar a volta ao mundo em solitário sem escalas após seu barco partir ao meio.
O velejador foi resgatado pelo outro competidor e compatriota Jean Le Cam (Yes We Cam) depois de passar mais de 11 horas em um bote salva-vidas.
Kevin Escoffier disse que foi forçado a abandonar seu IMOCA depois que uma onda “dobrou o barco em dois” ao largo do Cabo da Boa Esperança, na África do Sul.
- Você vê as imagens de naufrágios? Foi assim, mas pior. Em quatro segundos o barco afundou, a proa dobrou em 90 graus. Abaixei a cabeça na cabine, uma onda estava chegando. Tive tempo de mandar uma mensagem antes que a onda fritasse a parte eletrônica. Foi uma loucura total.
Os organizadores da prova acionaram Jean Le Cam do barco Yes We Cam em uma missão de resgate, sendo o francês o competidor mais próximo do local.
- Eu disse a mim mesmo que ficaria de prontidão e esperaria pela luz do dia. Então pensei que no escuro seria mais fácil ver sua luz - disse Jean Le Cam.
O próprio Jean Le Cam foi resgatado nesta regata em 2009, depois de passar 16 horas em seu IMOCA virado.
- Assim que vi Jean, tive certeza de que seria salvo - disse Kevin.
O resgate não foi feito em condições normais, já que o mar tinha ondas de quase quatro metros.
- Foi surreal o que aconteceu. O barco dobrou em uma onda a 27 nós. Eu ouvi um estalo, mas, honestamente, você não precisava do barulho para entender. Eu olhei para o barco, estava em 90°. Em segundos, havia água por toda parte. A popa do barco estava submersa e a proa apontada para o céu. O barco se partiu em dois à frente da antepara do mastro. Garanto que não estou exagerando nada … havia um ângulo de 90° entre a parte de trás e a frente do barco. Não tive tempo de fazer nada. Acabei de enviar uma mensagem para minha equipe: "Estou afundando. Isto não é uma piada. SOCORRO“. Do momento em que entrei no convés soltando as velas e me encontrei no TPS, não se passaram nem dois minutos. Foi extremamente rápido - relatou.