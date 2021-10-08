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Veleiro traz mensagem de esperança para mulheres no Outubro Rosa durante Regata Ilha dos Arvoredos

Veleiro Rudá vai homenagear jornalista como tripulante em barco...

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 15:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 out 2021 às 15:45
Crédito: Divulgação
Durante o mês de outubro o mundo se volta para a campanha mundial de prevenção ao câncer de mama, a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. E nesse final de semana, o veleiro Rudá, de Mario Martinez, comodoro da Associação Brasileira de Veleiros de Oceano – ABVO, Mário Martinez, vai levar a causa para o mundo da vela de oceano. “Parece sensato que todos nós nos voltemos para essa questão de saúde que é urgente. Mais do que um alerta para as mulheres que velejam, é um apelo a todas as mulheres do mundo para que se cuidem”, diz Martinez.
Barco e tripulantes participam da 3ª Etapa da Copa ICS e Regata Volta à Ilha dos Arvoredos, uma realização do Iate Clube de Santos, cuja sede fica no Guarujá. E para tornar esse apelo ainda mais forte, os integrantes do Rudá decidiram homenagear as mulheres que hoje estão na luta pela cura do câncer de mama e convidaram a jornalista Vanessa Faro para integrar a equipe e dar voz à campanha. A jornalista integra o grupo da TV Tribuna e está em fase de tratamento do câncer de mama.
Serviço:
3ª Etapa Copa ICS e Regata Volta à Ilha dos Arvoredos
Dia 09 de outubro – 12h
Categorias premiadas:
ORC - categoria única – 1º e 2º lugares
RGS – categorias A, B – 1º e 2º lugares.
RGS A– TMFAA igual ou maior .0,9300
RGS B– TMFAA até 0.9299
Mini 6.5 – 1º e 2º lugares

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