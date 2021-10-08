Veleiro traz mensagem de esperança para mulheres no Outubro Rosa durante Regata Ilha dos Arvoredos

Durante o mês de outubro o mundo se volta para a campanha mundial de prevenção ao câncer de mama, a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. E nesse final de semana, o veleiro Rudá, de Mario Martinez, comodoro da Associação Brasileira de Veleiros de Oceano – ABVO, Mário Martinez, vai levar a causa para o mundo da vela de oceano. “Parece sensato que todos nós nos voltemos para essa questão de saúde que é urgente. Mais do que um alerta para as mulheres que velejam, é um apelo a todas as mulheres do mundo para que se cuidem”, diz Martinez.