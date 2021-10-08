Veleiro traz mensagem de esperança para mulheres no Outubro Rosa durante Regata Ilha dos Arvoredos

Durante o mês de outubro o mundo se volta para a campanha mundial de prevenção ao câncer de mama, a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. E nesse final de semana, o veleiro Rudá, de Mario Martinez, comodoro da Associação Brasileira de Veleiros de Oceano – ABVO, Mário Martinez, vai levar a causa para o mundo da vela de oceano. “Parece sensato que todos nós nos voltemos para essa questão de saúde que é urgente. Mais do que um alerta para as mulheres que velejam, é um apelo a todas as mulheres do mundo para que se cuidem”, diz Martinez.
Barco e tripulantes participam da 3ª Etapa da Copa ICS e Regata Volta à Ilha dos Arvoredos, uma realização do Iate Clube de Santos, cuja sede fica no Guarujá. E para tornar esse apelo ainda mais forte, os integrantes do Rudá decidiram homenagear as mulheres que hoje estão na luta pela cura do câncer de mama e convidaram a jornalista Vanessa Faro para integrar a equipe e dar voz à campanha. A jornalista integra o grupo da TV Tribuna e está em fase de tratamento do câncer de mama.
Serviço:
3ª Etapa Copa ICS e Regata Volta à Ilha dos Arvoredos
Dia 09 de outubro – 12h
Categorias premiadas:
ORC - categoria única – 1º e 2º lugares
RGS – categorias A, B – 1º e 2º lugares.
RGS A– TMFAA igual ou maior .0,9300
RGS B– TMFAA até 0.9299
Mini 6.5 – 1º e 2º lugares