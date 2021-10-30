Vela: Yacht Club Paulista sedia Estadual de Snipe no fim de semana

Crédito: Divulgação

A 68ª edição do tradicional Campeonato Paulista da Classe Snipe será realizado neste final de semana e na próxima segunda-feira, véspera de feriado, nas águas da Represa de Guarapiranga, em São Paulo. O evento tem como sede o Yacht Club Paulista. O mesmo local recebeu recentemente o Mundial Feminino 2021 da categoria.

O clima entre os organizadores esse ano é de retomada. Após as dificuldades enfrentadas por todos durante a pandemia, a sensação é de recomeço com o avanço da vacinação e o retorno das atividades na modalidade.

Já são 70 barcos inscritos para participarem dos três dias de regatas previstos pela organização do campeonato. Os percursos serão os oficiais da classe Snipe: Barla-Sota, Olímpico e Triangular, com chegada em contravento ou em traves.

-Até o momento tudo está correndo bem, os preparativos estão em dia! Da nossa parte da organização, a nossa expectativa é muito mais burocrática do que esportiva. Esperamos que tudo corra bem, que a represa esteja com profundidade ideal para todo mundo sair de suas rampas, que os velejadores venham e a crise econômica não afete a participação deles-disse Alonso López, coordenador da classe Snipe em São Paulo.

A mescla de gerações e biotipos atléticos, marcante da classe snipe, também será vista nessa edição do Campeonato Paulista. Nas raias da Represa de Guarapiranga, nomes experientes como dos velejadores Renè Hormazabal, Fredi Hackerott e Manfred “Fips” Kaufmann vão disputar regatas ao lado de atletas menos experientes, como o caso do jovem Enrico Cavallari Cirillo, o mais novo entre os atletas com apenas 8 anos, que veleja na proa do pai, Paulo Iakowski.

Para isso, estão previstas diversas premiações durante essa edição do Campeonato Paulista, não apenas para a categoria geral, mas também nas categorias prata, bronze, feminina, júnior, mista e master.

-Então a mesma disputa que tem no pelotão da frente e do meio, tem no pelotão da turma de trás. Eles chegam com a faca nos dentes e isso torna o campeonato muito divertido-concluiu Alonso.

Outro ponto a ser comemorado nessa edição do evento é a boa adesão de velejadores de outros estados e regiões. Estarão presentes na capital paulista para a disputa atletas do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Santos (SP), Ilhabela (SP), entre outros lugares espalhados por todo o Brasil.

Alonso López explicou que o grande número de barcos presentes nas raias faz com que os velejadores queiram participar do tradicional campeonato, que se torna mais competitivo.