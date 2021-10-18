Vela: Bruno Lobo encerra participação no Mundial de Fórmula Kite em 18º lugar

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O Mundial de Formula Kite, uma modalidade da vela, terminou no último fim de semana. A competição foi na Torre Grande, na cidade de Oristano, na Itália. Entre os brasileiros, o destaque ficou por conta do maranhense Bruno Lobo, que ficou com a 18ª colocação.

Ele liderou a equipe brasileira de vela na competição, que contou ainda comos master Maria do Socorro Reis e Cláudio Cruz. O desempenho, de acordo com os atletas, foi positivo. Foram 150 participantes no total. Este foi o primeiro evento válido como campeonato mundial da IKA (International Kiteboarding Association) após a confirmação da modalidade em Paris-2024.

O título do campeonato no masculino ficou com o francês Theo de Ramecourt. Em segundo lugar terminou o também francês Axel Mazella e em terceiro o esloveno Toni Vodisek. Já a vencedora no feminino foi a americana Daniela Moroz, seguida pela britânica Ellie Aldridge e pela francesa Poema Newland.

Principal nome do kitesurf no Brasil, Bruno Lobo andou entre os primeiros em praticamente todas as regatas do evento, que começou na última quarta e terminou no último domingo. Agora, ele projeta o bicampeonato do Pan, em Santiago 2023, e disputar a final olímpica, em Paris-2024.