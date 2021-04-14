Vela: brasileiro Jorge Zarif ingressa no top-10 do Europeu de Finn

O velejador Jorge Zarif está em décimo no Europeu de Finn, disputado desde o início da semana em Vilamoura, no Sul de Portugal. De olho em Tóquio 2021, o paulistano de 28 anos ganhou cinco posições nesta quarta-feira (14) e agora tem 60 pontos perdidos após seis regatas. A entrada do descarte do pior resultado ajudou o atleta, que ficou em 13º e 23º nas regatas do dia. Na véspera, ele ficou entre os dez primeiros.
A competição marca o retorno do campeão mundial às regatas internacionais após quase dois anos. O objetivo dele agora é chegar com chances de pódio na regata da medalha do Europeu de Finn. O Campeonato vai até 16 de abril, sempre em Vilamoura.
- Um pouco insatisfeito com a velocidade nas regatas, mas até agora nota 6, contente em ver que não estou tão atrás dos favoritos a medalha em termos de preparação, mas ainda há espaço pra mais. É um campeonato com muito barco e muito parelho. Faltam mais quatro regatas- disse Zarif.
Na sequência, Zarif e seu técnico, Paradeda, seguirão no país, mas com o foco no mundial de Porto, no Norte de Portugal, que será disputado entre 5 e 12 de maio. Mesmo com a indefinição de calendário, Jorge treinou em praticamente dois períodos cinco vezes por semana.