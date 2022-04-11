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Vela brasileira tem prata de Martine e Kahena na Espanha e top 6 em nova classe olímpica

Brasileiros fecharam o Troféu Princesa Sofia, em Palma de Maiorca, com prata das bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze e sexto lugar de Mateus Isaac na iQFoil
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LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2022 às 19:17

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 19:17

A vela brasileira terminou o Troféu Princesa Sofía, em Palma de Maiorca, na Espanha, com bons resultados na maioria das classes. No primeiro evento da delegação no novo ciclo olímpico para Paris-2024, a equipe saiu das Ilhas Baleares com a prata de Martine Grael e Kahena Kunze na 49erFx e um sexto lugar de Mateus Isaac na iQFoil. A tradicional competição espanhola foi marcada por ventos fortes e muito frio, fatores não comuns para a época do ano na região.
A delegação brasileira contou com 12 representantes, nas classes 49erFX, ILCA, iQFoil, Nacra 17 e 470 misto, todas categorias confirmadas no calendário olímpico de Paris. A competição espanhola conta com mais de 700 equipes representando mais de 50 nações de todo o mundo.
As bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze chegaram na medal race com chances, mas não conseguiram superar as holandesas Odile Van Aanholt e Annette Duetz, que ficaram com o ouro na 49erFX, com 51 pontos. A prata foi comemorada pela dupla, que fez 61 pontos, e o bronze ficou para as italianas Jana Germani e Giorgia Bertuzzi, com 69.
- Estamos muito contentes com a recuperação no final. Acho que tivemos alguns baldes de água fria durante esse campeonato, mas conseguimos performar em momentos difíceis, o que nos deixou contentes - disse Martine.
Já Mateus Isaac, terceiro do planeta na iQFoil, ficou na sexta colocação no geral, novamente velejando de igual para igual na prancha. O ouro ficou com o britânico Andrew Brown.
- A delegação do Brasil fez um bom desempenho e soube lidar com os ventos fortes e frios. O Brasil conseguiu destaque com uma medalha de prata e com o sexto do Mateus Isaac. Nossa avaliação é que tivemos um bom desempenho e uma longa estrada pela frente, mas foi muito positivo essa fase da Seleção Brasileira. O objetivo agora é continuar trabalhando - disse Juan Sienra, gerente técnico.
Os próximos eventos da vela olímpica brasileira são a Semana de Hyeres, na França, no fim de abril, e a Semana Olímpica de Medemblik, nos Países Baixos, no início de maio. Já a nova geração terá de 7 a 15 de maio a Copa Brasil de Vela de Praia, em Arraial do Cabo (RJ).
Crédito: MartineeKahenacelebraramapratanoTroféuPrincesaSofia(Foto:SailingEnergy

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