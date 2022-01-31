Vela brasileira se renova e fecha janeiro com sete grandes eventos

A Confederação Brasileira de Vela, a CBVela, promoveu 7 eventos de ponta para os jovens atletas da modalidade só em janeiro deste ano. Os estados de Pernambuco, Paraíba e Espírito Santo receberam competidores em classes de introdução à vela como o Optimist e o Snipe, uma das categorias mais prestigiadas.

O destaque fica nos cinco campeonatos realizados no Cabanga Iate Clube, em Paulista (PE). As competições tiveram palestras de velejadores ícones brasileiros como Robert Scheidt, Torben Grael, Cláudio Biekarck e Alexandre Paradeda.

Com quase 90 atletas de nove estados, Copa da Juventude 2022 teve sua conclusão no sábado (29) e confirmou os classificados para o Mundial da Juventude da Holanda neste ano. Os eventos para a nova geração da vela começaram com a Copa Brasil Estreant, depois foi a vez do tradicional Campeonato Brasileiro de Optimist, com mais de 200 participantes. O Cabanga Iate Clube promoveu também o Brasileiro de 29er, Campeonato Brasileiro de 420 e a já citada Copa da Juventude.

O Brasileiro da Classe ILCA Laser 2022 ocorreu entre os dias 16 e 22 de janeiro, na praia de Intermares, em Cabedelo (PB). No sábado (29) também teve a conclusão da 72ª edição do Brasileiro de Snipe, no Iate Clube do Espírito Santo, em Vitória (ES), com 35 velejadores.

- Tivemos uma interação muito legal com os velejadores, flotilhas e os pais. Tivemos vento em todos as largadas de 8 a 13, com rajadas de 15 nós. Além dos seminários, com juízes e referências de velejadores da vela! Iniciamos 2022 com chave de ouro no Nordeste! - afirmou o Gerente de Eventos da CBVela, Walter Böddener.

A Copa da Juventude 2022 também definiu a equipe de vela jovem que representará o Brasil no Mundial da Juventude 2022, em Haia, na Holanda, de 9 a 16 de julho. Na Hobie Cat 16, os pernambucanos Guilherme Araújo e Milena Araújo se garantiram. Na 29er, os catarinenses Guilherme Menezes e Fernando Menezes tiveram o melhor desempenho, assim como as paulistas Clara Meyer e Lívia Nogueira no feminino.