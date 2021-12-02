Vela brasileira estreia nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali

A vela brasileira estreia nesta quinta-feira no Jogos Pan-americanos Júnior, em Cali, na Colômbia. As disputas ocorrem no Calima, o maior lago artificial do país sul-americano e do continente americano, com uma área de 70 km².

A Equipe brasileira de Vela está na Colômbia com Pedro Madureira, na classe ILCA 7, Márcio dos Santos e Giovanna Prada na iQFoil masculino e feminino, respectivamente. O evento conta com 32 modalidades ao todo. Os Jogos têm duração de 10 dias e acontecem de 25 de novembro a 5 de dezembro.

Todas as modalidades em disputa nos Jogos Pan-americanos Juniores de Cali são olímpicas e estão presentes no programa dos Jogos Pan-Americanos de 2023. Os vencedores de cada uma delas garantem vaga no Pan de Santiago, mas essa não será a última classificatória para o evento.

- Todos os eventos em formato de Jogos como esse tem uma pressão e cobrança adicional. É muito bom para ganhar experiência - avaliou a velejadora Giovanna Prada, que está no Top-10 da categoria no mundo.

- Nunca velejei no lago de Calima. Tenho acompanhado a previsão do tempo e conversei com alguns atletas que já competiram lá. Prevejo uma predominância de ventos fortes durante as provas.

Além dos atletas, a delegação brasileira conta com a presença de Jônatas Gonçalves como chefe de equipe e de Henry Boening 'Maguila' como treinador. A participação brasileira tem apoio da Confederação Brasileira de Vela (CBVela) e do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

- Por ser um lago, geralmente as regatas têm ventos mais rondados, o que vai exigir muita atenção dos atletas durante as provas - analisou o técnico Henry Boening.

- Estar presente nestes eventos coloca nossos velejadores em dia com o que está acontecendo no mundo da vela, além de permitir que eles meçam forças e vejam as suas progressões em relação aos adversários.

Apesar de não ser a última chance para garantir vaga no Pan de 2023, o técnico brasileiro se mostra confiante na campanha em Cali.

- Seria um sonho sair com as vagas da vela para o Pan 2023, sabemos que é muito difícil pois só o primeiro colocado vai levar a vaga, mas temos um ótimo time na vela. Tenho expectativas que o nosso time vai trazer medalhas nas três classes que disputaremos na vela - finalizou Maguila.