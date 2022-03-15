Vela brasileira define representantes da classe Optimist para eventos internacionais

A vela brasileira definiu seus representantes para Campeonato Mundial de Optimist, que será realizado em Bedrum, na Turquia, entre entre 27 de junho e 7 de julho.
Após Sul-Brasileiro de Optimist, válido como seletiva para a formação das equipes do Brasil para as competições internacionais, Davi Neves de Melissa Paradeda, do Veleiros da Ilha (SC) tiveram o melhor desempenho. O evento aconteceu no Iate Clube de Santa Catarina, Veleiros da Ilha.
Além de Davi e Mel, Arthur Back, Joana Freitas e Zion Brandão, todos do Rio de Janeiro, completam a seleção brasileira na Turquia. Mais vagas foram definidas para o Europeu, Norte-Americano e Sul-Americano.A seletiva em Florianópolis (SC) teve dias de sol e chuva, pouco vento e muito vento, o que garantiu que os melhores e mais constantes fossem selecionados.
- Já olhando para o ranking geral, o grande campeão e destaque foi Arthur Back, que após as 22 regatas realizadas, terminou o Ranking Nacional em primeiro lugar, sendo um destaque importante para esse jovem velejador de grande talento e dedicação - disse Marcus Amaral, secretário-geral da Optimist no Brasil.
- Importante notar que esse é o time classificado no dia de hoje, 13 de março de 2022, e que depende das confirmações de cada atleta e família em relação a participação, ou seja, o Time Brasil definitivo pode alterar até a data final de inscrições.Confira todos os atletas classificados:
Campeonato Mundial – Bodrum, Turquia – 27/6 a 7/7
Arthur Back (ICRJ – RJ)
Davi Neves (ICSC – SC)
Joana Freitas (ICRJ – RJ)
Zion Brandão (ICRJ – RJ)
Melissa Paradeda (ICSC – SC)
Europeu – Sonderborg, Dinamarca – 30/7 a 6/8
Enzo Ricardi (ICRJ – RJ)
Felipe Vicente (ICRJ – RJ)
Valentina Guimarães Roma (CICP – PE)
Sophia Osthoff (ICRJ – RJ)
Norte-Americano – Nassau, Bahamas – 13/11 a 20/11
Eduardo Essinger (ICRJ – RJ)
Felipe Kath Strassburger (CDJ – RS)
Henrique Tannous (ICSC – SC)
Stefano Siebert Francavilla (YCSA – SP)
Augusto Torre Mateus (VDS – RS)
Daniel Holck (CC – RJ)
Théo Sartor (YCSA – SP)
Lucas Araujo Sant’Anna (CICP – PE)
Renato Gomez Lunetta (ICB – DF)
João Marcelo Barbosa (ICRJ – RJ)
Maria Brum (ICRJ – RJ)
Julio Cesar Floriano (ICSC – SC)
Laura Santos Neves (ICRJ – RJ)
Lara Nakamura Candemil (ICSC – SC)
Gabriela Paixão (ICRJ – RJ)
Sul-Americano – Rio de Janeiro, Brasil – 7/10 a 14/10
Arthur Back (ICRJ – RJ)
Davi Neves (ICSC – SC)
Joana Freitas (ICRJ – RJ)
Zion Brandão (ICRJ – RJ)
Melissa Paradeda (ICSC – SC)
Enzo Ricardi (ICRJ – RJ)
Felipe Vicente (ICRJ – RJ)
Eduardo Essinger (ICRJ – RJ)
Felipe Kath Strassburger (CDJ – RS)
Henrique Tannous (ICSC – SC)
Stefano Siebert Francavilla (YCSA – SP)
Augusto Torre Mateus (VDS – RS)
Daniel Holck (CC – RJ)
Théo Sartor (YCSA – SP)
Valentina Guimarães Roma (CICP – PE)
Lucas Araujo Sant’Anna (CICP – PE)
Renato Gomez Lunetta (ICB – DF)
João Marcelo Barbosa (ICRJ – RJ)
Sophia Osthoff (ICRJ – RJ)
Maria Brum (ICRJ – RJ)
Julio Cesar Floriano (ICSC – SC)
Laura Santos Neves (ICRJ – RJ)
Frederico Corseuil (CC – RJ)
Breno José Macieira (ICB – DF)
Lara Nakamura Candemil (ICSC – SC)
Said Royo Visconti (ICRJ – RJ)
Ricardo Essinger (ICRJ – RJ)
Fernando Lourenço (CNC – RJ)
Gabriela Paixão (ICRJ – RJ)
Vitoria Viegas (ICB – DF)