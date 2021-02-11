Vela: Boris Herrmann é o campeão da IMOCA Globe Series 2018-2021

O velejador alemão Boris Herrmann venceu o IMOCA Globe Series Championship 2018-21, ranking da classe dos 60 pés. O atleta do Seaexplorer-Yacht Club de Monaco (Team Maliza) ficou em quinto lugar na Vendée Globe e somou pontos suficientes para levar o título de melhor da categoria em quatro anos.
O campeonato é calculado acumulando as pontuações dos comandantes e suas equipes nas principais regatas envolvendo a IMOCA. Entre elas, a própria Vendée Globe, Route du Rhum, Transat Jacques Vabre, Bermudes 1000 e Vendée Arctique.
Boris Herrmann tem 39 anos e vive em Lorient, na França, onde estão os principais redutos das equipes de vela oceânica do mundo. O velejador participou e completou de todas essas regatas citadas acima. O ranking teve Yannick Bestaven (Maitre CoQ IV) em segundo, e Charlie Dalin (APIVIA) em terceiro.
- Para nos prepararmos bem, para estarmos seguros e para criarmos valor para os nossos patrocinadores e para desenvolvermos o projeto, queríamos velejar em todo o programa IMOCA e fazer o máximo possível e fizemos - disse Boris Herrmann.
À parte Vendée Globe, os resultados de Boris Herrmann incluíram a sexta posição na Regata Bermudes 1000, o sétimo lugar na Rolex Fastnet Race e o quinto na Route du Rhum, todas provas em que o capitão alemão velejou em seu característico estilo conservador, garantindo que seu o barco chegasse ao fim.
O presidente da classe IMOCA, Antoine Mermod, saudou a conquista de Herrmann.
- Em nome de todos os meus colegas da IMOCA, parabenizamos Boris e a equipe Malizia que completaram uma série impressionante do IMOCA Globe - disse.
- Ele é um campeão modesto, mas sua conquista, à frente de um ranking muito competitivo, ressalta que a Malizia estabeleceu um alto padrão quando se trata de competir na Classe IMOCA - opinou.
Top101 – Boris Herrmann (ALE) – Seaexplorer-YC de Mônaco – 526 pontos2 – Yannick Bestaven (FRA) – Maître CoQ IV – 517 pontos3 – Charlie Dalin (FRA) – APIVIA – 512 pontos4 – Thomas Ruyant (FRA) – LinkedOut – 460 pontos5 – Jérémie Beyou (FRA) – Charal – 422 pontos6 – Damien Seguin (FRA) – Groupe APICIL – 417 pontos7 – Louis Burton (FRA) – Bureau Vallée 2 – 415 pontos8 – Giancarlo Pedote (ITA) – Grupo Prysmian – 404 pontos9 – Clarisse Crémer (FRA) – Banque Populaire X – 370 pontos10 – Jean Le Cam (FRA) – Yes We Cam! – 368 pontos